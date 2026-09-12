潮新闻 2026-09-12 10:36:00

这场“火灾”没有浓烟没有明火，只有一盏氛围灯在努力“演戏”。

9月11日凌晨0时56分，警铃声骤然划破深夜。龙湾区消防救援大队接到消防指挥中心指令：龙湾区宁城横街的一处民房发生火灾。永中消防救援站、海滨专职消防救援队立即出动3车18名消防救援人员赶往现场。

很快，消防救援人员抵达现场。远远一看，只见民房的窗口透过窗帘，隐隐晃动着忽明忽暗的“火光”，可奇怪的是现场并没有看到烟气。经验丰富的消防救援人员心里有些犯嘀咕：这火怎么烧得这么“含蓄”？

消防救援人员迅速来到事发楼层，敲门许久门终于开了。一名男青年孙先生（化名）站在门口，一脸迷茫。经了解，大家才发现是虚惊一场。原来，当晚孙先生在房间里点了一盏暖色调氛围灯，灯不停转动，光影映在窗帘上，从外面看就像屋里“火光”跳动。附近群众看到后，以为发生火灾，赶紧拨打了119报警电话。

得知真相后，消防救援人员哭笑不得，但还是认真叮嘱孙先生要注意消防安全，随后，大家归队继续投入执勤备战。

这场“火灾”没有浓烟没有明火，只有一盏氛围灯在努力“演戏”。不过话说回来，市民看到异常及时报警，消防安全意识值得点赞。消防员表示，白跑一趟没关系，人没事就是最好的消息。

消防部门提醒大家：使用氛围灯、投影灯、香薰蜡烛等物品时，注意不要让光影看起来像“火灾现场”，以免引发误会。氛围感可以有，但别让邻居以为你家“火”了。

图片由龙湾消防提供

来 源：潮新闻

原标题： 深夜窗帘后“火光”摇曳，消防员紧急出动！竟然是氛围灯在“蹦迪”

通讯员 潘柏松 记者 汪子芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com