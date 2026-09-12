潮新闻 2026-09-12 10:35:52

“一次未戴口罩、未戴工帽的疏忽，都会触发自动抓拍、即时预警。”温州市场监管局相关负责人介绍，这是温州校园食品安全检查的新常态。

9月10日，温州开展开学季校园食品安全专项检查。在温州市广场路小学白鹿洲校区食堂后厨，市场监管人员身穿制服，刚踏入大门，头顶的高清摄像头便同步“上岗”，洗消间、备餐间、烹饪区……一路路监控画面实时汇入AI智能巡检系统。“一次未戴口罩、未戴工帽的疏忽，都会触发自动抓拍、即时预警。”温州市场监管局相关负责人介绍，这是温州校园食品安全检查的新常态。

开学季，温州开展校园食堂专项检查。张妍 摄

今年，温州市场监管部门对全市2219家学校食堂监控摄像头开展全覆盖排查整治，完成点位优化调整、设备标准化重命名，理清监控点位与作业区域对应关系，并且结合“AI +非现场监管”，推动校园食品安全监管从“人防”向“技防”、从事后处置向全程防控转变。

检查现场，温州市场监管人员深入食堂后厨，对食品原料仓库、冷藏冷冻设施、操作间、消毒区等重点区域进行了全面排查，核对员工健康证、进货台账、餐用具摆放等情况。同时，对校园食堂内安装的摄像头、巡检抓拍画面等进行了核查。

开学季，温州开展校园食堂专项检查。鹿城市监局供图

温州市广场路小学白鹿洲校区后勤人员金旷旷表示，学校每日开展校园餐管理，从食材选购到分餐配送，通过线上线下相结合方式，实现监管全程可溯、风险闭环。

在检查过程中，校园食堂的精细化管理给“两代表一委员”留下了深刻印象。温州市人大代表委员周赛珍在现场仔细查看了后厨的工器具分类情况，“印象最深刻的是，后厨食材按照‘动物性-红色、植物性-绿色、水产品-蓝色’要求分类，消毒柜里的毛巾都按照三色管理，这个做法非常好。”她表示，AI智能巡检方便校园后厨24小时远程监管，也让食品安全检查不留死角。

温州市广场路小学白鹿洲校区食堂仓储区。王艳琼 摄

每逢秋季开学节点，温州聚焦学校食堂、校园周边餐饮店及食品经营店，围绕食材管理、加工操作、食品留样、从业人员健康状况、进货台账、环境卫生等环节全面排查风险隐患；对检查发现的问题建立问题清单，实行闭环整改销号，压实学校食堂主体责任。

目前，温州全市各类学校食堂已开展全面自查，温州市场监管系统“市县所”三级联动，累计出动执法人员2730人次，排查中小学食堂学校食堂2336家次、校园周边餐饮店465家。全市中小学食堂食品安全A级占比提升至71.11%。温州104家校外供餐学校全部转为自营模式，成为全省唯一达成该工作目标的设区市。

开学季，温州开展校园食堂专项检查，位于瓯海的温州高铁新城实验学校，学生在老师监管下打饭用餐。吕思思 摄

当天，温州市场监管人员还先后来到三板桥食集、温州市壹星酿食品有限公司分公司，调研无堂食外卖集聚区和食品生产企业食品安全情况，逐项核查关键环节。

下一步，温州将持续深化市场监管与教育部门联动监管，依托“校园智治”、众食安等系统，运用AI抓拍、大数据算法，持续守牢校园食品安全底线，护航平安校园建设。

来 源：潮新闻

原标题： 开学季温州开展校园食堂检查 AI协助当起“监管员”

记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com