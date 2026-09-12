潮新闻 2026-09-12 10:35:52

患者江女士（化名）借助绿色通道，完成了视网膜脱离复位手术，从确诊到手术成功仅用5小时，刷新了浙江省内视网膜脱离急诊救治的速度纪录。

“没想到手术这么快速，现在眼睛看得清了。”近日，在温州医科大学附属眼视光医院眼底病中心，患者江女士（化名）借助绿色通道，完成了视网膜脱离复位手术，从确诊到手术成功仅用5小时，刷新了浙江省内视网膜脱离急诊救治的速度纪录。

温医大附属眼视光医院网脱绿通窗口。虞瑞龙 摄

据介绍，视网膜脱离，被称为眼科“急症中的急症”。视网膜脱离后感光细胞在12至72小时内便开始不可逆凋亡，一旦累及黄斑区，中心视力将急剧下降，甚至导致永久性失明。温医大附属眼视光医院正式开通视网膜脱离复位绿色通道，将抢救时间压缩在24小时以内，也意味着更多网脱患者，将不再因“等待”而失去光明。

走进温医大附属眼视光医院一楼门诊大厅，记者看到网脱绿通窗口已经开通。该院眼底病中心执行主任吴荣瀚介绍，通过绿通渠道，确诊患者30分钟内即可启动OCT、眼部超声等精准检查，术前检查尽量控制在3小时内完成，检验流程全程优先通行。

“不少医院虽然也开通了视网膜脱离救治，但患者从确诊到手术往往需要等待三个工作日甚至更久。”温医大眼视光学院（生物医学工程学院）执行院长、附属眼视光医院副院长胡亮表示，此次推出的绿色通道实行专班运行制，全身情况稳定的患者，确保24至48小时内完成手术，力争当日手术、当日出院。后续将开展节假日及周末手术。

温医大附属眼视光医院开展视网膜脱离复位手术。受访者供图

以江女士为例，她在该院确诊视网膜脱离后，一场与时间赛跑的极速诊疗随即拉开序幕。温医大附属眼视光医院眼底病中心眼底外科副主任医师、绿色通道负责人胡志翔为患者实施了涵盖白内障超声乳化、人工晶状体植入、视网膜复位、剥膜等多个关键步骤的复杂联合微创手术，术中选用恢复更快的膨胀气体填充，整台手术仅耗时1小时便圆满完成，成功将患者从确诊到手术的时间压缩在了5小时以内。术后次日清晨，江女士恢复良好，平安出院。

据介绍，该院开设的视网膜脱离绿色通道推行多学科协作诊疗模式，目前已抽调6名专家组建专项诊疗小组，由医务部、眼底外科牵头统筹，麻醉科、检验科、特检科、手术室、病房等多团队协同配合开展相关手术。依托高效顺畅的预住院流程、衔接无缝的多学科协作与娴熟精准的手术技术，这套视网膜脱离极速诊疗机制得以稳定顺畅运转。

此外，温医大附属眼视光医院还在省内率先开设飞蚊症专科门诊并开展玻璃体消融激光技术，针对视网膜脱离的早期典型症状，比如短时间内突发大量飞蚊、眼前闪光感，能够做到早诊断、早预防，对推动视网膜脱离的疾病防控关口前移具有重要意义。搭配现已成熟运行的绿色通道，目前该院已在视网膜脱离的预防和救治全链条中，构建起了覆盖疾病全程的一体化诊疗服务体系。

下一步，温医大附属眼视光医院将依托绿色通道建设网脱急诊救治中心，并合理调配资源、提高手术室效率，打造浙江省乃至全国的眼底病极速诊疗品牌。

来 源：潮新闻

原标题： 从确诊到手术复位仅5小时！温州开启视网膜脱离极速诊疗

记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com