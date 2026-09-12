温州日报 2026-09-12 10:52:38

数字人运营师，正从“小众新职业”变成了制造企业、文旅平台、会展机构争相抢夺的“香饽饽”。

温州网讯 在三垟湿地的游客服务中心，AI数字人操着一口地道的温州方言，向游客打招呼、指路线、推荐避雨点；在雁荡山景区，同款数字人能切换成“研学导师”，把地质演化史拆解成趣味问答，连周边降温补给点的位置都一清二楚。在网络直播间，不用真人出镜，不用熬夜盯播，一个数字人就能包揽短视频、直播、24小时客服——这背后，掌舵的是“数字人运营师”。

“我们的活儿，就是让‘数字’按场景‘活’起来，像人一样干活。”温州华影数字科技有限公司运营师蔡艳艳说。她打了个比方：技术开发团队负责“生”出数字人，喂语言大模型、集成语音识别、语义理解能力、相关专业内容等各种大数据，像“父母”；运营师则负责给数字人当“经纪人”，给它找婆家——对接景区、工厂、展馆等落地场景，并给予后续生活支持，再把用户反馈带回去，推动数字人持续进化。

具体怎么干？蔡艳艳说，要拿捏人设与话术：为文旅景区设计方言互动，为工厂展厅定制专业讲解，为外贸直播间打磨适应不同国家客商的沟通逻辑。每天，她们还要做“表情校准”——针对温州客商洽谈习惯，把数字人微笑幅度调到15度，既不过分夸张，也不冷硬拒人。还要设置“温州产业专属记忆点”：一旦访客提到“印刷包装”“鞋服供应链”，数字人自动跳出本地案例，外地客商秒懂温州优势。

华影数字公司开发、运营的数字人产品。采访对象供图

更鲜为人知的是，运营师还要定期给数字人“做体检”——每周抽查200条历史交互记录，修正说错的本地企业名、景点典故，防止在关键时刻“掉链子”。

“简而言之就是，我们一边要和技术开发团队反馈数字人运行中的技术问题，一边还要洞察人性，目标是用最低的边际成本，让数字人替企业24小时‘打工’并创造利润。”蔡艳艳说。

这个职业进入的门槛目前还不高。据蔡艳艳透露，非技术岗（主流运营）方向，要求内容策划与用户沟通，文科、商科、传媒背景都可以；但技术增强岗方向，部分企业偏好计算机或数字媒体专业，不强制要求学历或科班出身。

至于薪酬待遇，“要看经验、客户数量和数字人运营的内容等因素，个体差别还是比较明显的。”蔡艳艳说，像她这样已在这行从业多年的人群，“薪酬还是过得去的。”

而温州的产业土壤，正在为这个职业的发展打开更大空间。全市在册市场经营主体超161万户，鞋服、紧固件、泵阀等传统产业急需数字主播承接跨境直播流量；雁荡山、三垟湿地需要7×24小时数字导游；会展中心、企业展厅渴求多语种数字讲解员；甚至越来越多的“一人公司”，也开始用数字人当AI员工拓展业务。仅华影数字一家，年初至今已有超千款数字人走进各行业。2026年招聘数据显示，温州数字人运营岗位同比增长167%，远超本地其他岗位。截至2026年5月，温州含人工智能的公司类主体4609家，同比增长48%，其中多数涉及数字人落地应用（如电商直播、客服、营销等场景），主要集聚于中国（温州）智能谷、中国（温州）数安港、温州国际云软件谷等平台。

产业政策也在铺路。作为全国首个设立市级人工智能局的城市，温州出台人工智能专项政策，挂牌成立市人工智能学院、全民人工智能素养培训基地、职业培训中心，多所高校开设AI交叉专业，持续为这一新职业输送本土人才。

从头部科技公司试水，到覆盖电商直播、文旅导览、展馆服务、外贸对接全场景——温州的数字人产业生态正快速成熟，而数字人运营师，也从“小众新职业”变成了制造企业、文旅平台、会展机构争相抢夺的“香饽饽”。

来 源：温州日报

原标题： 数字人运营师：把“数字”调教成干活的“人”

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com