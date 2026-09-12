乐清市融媒体中心 2026-09-12 10:52:38

这场爱心“接龙”暖农心，不仅让5000公斤葡萄找到了“甜蜜归宿”，更让善意从“指尖”流向“心间”，托起了普通果农“稳稳的幸福”。

近日，温州乐清市大荆镇盛宅下村葡萄基地内一派热火朝天的抢收景象，一场暖心助农接力在田间火热进行。盛家塘村、盛宅下网格员顶着高温，帮助农户抢收葡萄、分拣装箱。干群邻里、亲戚朋友自发集结、分工协作。短短三天时间，该基地累计紧急售出葡萄1500箱、共计5000公斤。

这场爱心“接龙”暖农心，不仅让5000公斤葡萄找到了“甜蜜归宿”，更让善意从“指尖”流向“心间”，托起了普通果农“稳稳的幸福”。

这场爱心“接龙”，始于“指尖”的迅速响应。现代社会，一条求助信息、一个转发链接，就能让千里之外的诉求被看见。网格员们第一时间发现果农难题，通过“指尖”迅速发布求助信息，将葡萄滞销的信息精准传递给更广泛的社会群体。微信群、朋友圈、爱心超市线上店，在关键时刻成了连接需求与资源的“爱心桥梁”。它打破了传统帮扶的时空壁垒，让善意得以快速集结、精准落地。这不仅是技术的进步，更是社会治理能力的提升——科技，让善意传播得更快、更广，让守望相助变得更便捷、更高效。

爱心“接龙”的真正力量，还在于它流向了“心间”，实现了情感的深度共鸣与价值的升华。当网格员顶着烈日，与农户并肩劳作，汗水浸透衣衫；当邻里亲朋放下手头事务，自发加入抢收队伍，分工协作，默契配合；当一箱箱葡萄被精心分拣、打包，承载着满满的暖意送往四面八方……这些场景早已超越了简单的买卖关系，升华为一种守望相助、共渡难关的深厚情谊。果农收获的不仅是经济上的止损，更是精神上的慰藉与鼓舞；参与者对果农的精准帮扶，更是对“远亲不如近邻”“一方有难、八方支援”传统美德的践行与传承。这份在共同劳动中凝结的情谊，在互帮互助中传递的温暖，真正流入了每个人的“心间”，成为滋养社会文明的宝贵财富。

这场“接龙”的可贵之处，更在于它以最简朴的方式实现了最温暖的帮扶。一个个爱心人士不是以“施舍者”的姿态出现，而是以消费者的身份参与，用真金白银支持一位辛勤劳作的果农。这种“以购代帮”的模式，比单纯的捐赠更有意义、更具可持续性，既体现了对劳动的尊重和对劳动价值的认可，也促进了农产品的正常流通。

从“指尖”到“心间”，这场爱心“接龙”彰显的是基层治理的温度与效能。网格员作为基层治理的“神经末梢”，其敏锐的洞察力和高效的行动力，是启动这场接力的关键。而广大群众的自发参与，则体现了乡村社会强大的内生凝聚力和互助精神。这种“干部带头、群众响应、社会协同”的模式，为解决类似农产品滞销等突发难题提供了可借鉴的鲜活样本，更生动展现了新时代干群同心、邻里和睦、守望相助的和谐图景。

来 源：乐清市融媒体中心

原标题： 爱心接龙，让善意从指尖流向心间

作者 徐剑锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com