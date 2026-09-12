刚果（金）埃博拉确诊病例超7000例
新华网 2026-09-12 11:25:55
刚果（金）卫生部11日发布的疫情报告显示，该国本轮埃博拉疫情累计确诊病例已达7022例，其中死亡3398例，另有1671人治愈。
报告说，截至10日，疫情已波及该国7个省份。西北部的南乌班吉省首次报告确诊病例，患者为一名23岁男子，有疫情相关地区旅行史，已死亡。
此前，刚果（金）已有伊图里、北基伍、南基伍、上韦莱、下韦莱和乔波6个省报告埃博拉确诊病例。南乌班吉省与上述6省均不接壤。
刚果（金）前卫生部长姆本加尼10日在社交媒体表示，该男子在约三周时间里从刚果（金）南基伍省出发，先后前往卢旺达、乌干达和刚果（金）伊图里省，随后经乔波省、蒙加拉省抵达南乌班吉省，其行程跨越多地，并涉及水路交通，潜在接触者数量“非常多”。
刚果（金）5月15日宣布暴发埃博拉疫情。世界卫生组织总干事谭德塞8月12日说，刚果（金）本轮疫情“已是有记录以来第二大埃博拉疫情”。
来 源：新华网
原标题： 刚果（金）埃博拉确诊病例超7000例
记者 史彧
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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