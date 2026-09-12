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外交部回应中方调整日本公民赴华签证费：对等安排

新华网 2026-09-12 11:25:55

　　外交部发言人毛宁11日在例行记者会上回答有关中方宣布上调日本公民赴华签证费用的提问时说：“中国驻日本使馆已经发布了通知，这次调整是根据对等的原则作出的安排。”

来　源：新华网

原标题： 外交部回应中方调整日本公民赴华签证费：对等安排

记者 曹嘉玥 万倩仪

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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