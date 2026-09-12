人民日报客户端 2026-09-12 11:55:10

近日，中国篮球协会印发《2027年职业联赛升降级办法和竞赛规程》，推进职业联赛一体化改革，明确CBA与NBL两级联赛升降级机制，要求各俱乐部遵照执行。

升降级制度分赛前评估、附加赛、赛后评估、结果公布四个阶段。附加赛由2026—2027赛季CBA常规赛第19名、第20名与NBL联赛第1名、第2名共4队参加，采用主客场跨联赛交叉淘汰。比赛2027年4月15日至21日举行，NBL球队先主、CBA球队先客；两场总得分定胜负，若累计持平，第二场加打5分钟决胜期。外援执行4节7人次，前三节每节最多2人次、末节及决胜期最多1人次。

赛前评估方面，CBA参赛对象为当季常规赛最后2名；若俱乐部被取消资格、成绩无效或存在超三个月欠薪等重大违约，直接失去下赛季CBA资格，但可参加NBL准入评估。NBL参赛不超2队，须为当季全赛程前2名，履行应参赛义务，股东不持CBA股权，自建青年梯队并参加对应年龄段青年赛；若青少年友好型赛场积分扣分超80%、连续参赛少于2个赛季、严重违纪、所在省区市已有2支CBA队等，不具备附加赛资格。

附加赛两组胜者经工资帽合规等赛后综合评估，获下赛季CBA准入评估资格；若资格不符，按同组被淘汰队、再另一组被淘汰队依次递补。结果于附加赛结束60天内在中国篮协官网公示。

CBA联赛的前身为中国男子篮球甲A联赛，在1995年创办之初实行升降级制度。从2004-2005赛季开始，CBA联赛推出了“取消升降级、实行准入制”的改革，之后没有再实施升降级制度。

来 源：人民日报客户端

原标题： CBA联赛2027年恢复升降级

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