新华网·宝藏青年工作室、新华网新疆频道 2026-09-12 11:54:37

金秋时节，大批新鲜苹果陆续上市。

哪种苹果更甜？脆苹果、面苹果怎么区分？苹果“打蜡”是怎么回事？存了一年的冷库苹果还能吃吗？怎样吃苹果才健康？

针对这些消费疑问，媒体采访了中国农业大学园艺学院副教授李威，为大家答疑解惑。

我国常见苹果品种有哪些？

嘎啦苹果：早熟品种，8月至9月份集中上市。果肉脆爽口感酸甜，个头普遍偏小。

超市中售卖的嘎啦苹果。张琪 摄

花牛苹果：甘肃天水的花牛苹果在9月下旬成熟，果肉绵软、香气浓郁，尤其适合老人和小孩。

红富士苹果：我国苹果品种繁多，其中红富士占主流。家喻户晓的烟台苹果、新疆阿克苏冰糖心苹果、四川盐源丑苹果……都属于“红富士”这一品种，且多以脆甜多汁、果肉紧实著称。

新疆阿克苏地区冰糖心苹果照片。受访者供图

除了上述主流品种，

新品种瑞雪苹果将于10月中旬成熟，果面呈淡金黄色，口感清甜脆爽；

而秦脆苹果则在9月中下旬早于富士上市，以大果形和酸甜可口的口感闻名；

进口品种如乐淇（火箭果）和爱妃也各具特色，丰富了市场选择。

哪种苹果更甜？

脆苹果、面苹果怎么选？

·不同品种糖度区分

不同品种甜度不一。阿克苏冰糖心、金帅等品种属于高糖梯队。红富士青苹果类、部分国光属于酸度偏高梯队。

甜苹果的挑选技巧

一看外观。条纹优先，有条纹的说明自然光照充分，比通体全红均匀的更甜；苹果柄、果脐周围凹得越深，甜度往往越高；果皮微带颗粒，表皮有淡黄“蜡点”、手感略糙，说明日照充分，往往更甜。

二掂手感。同样大小，拿起来更沉的更甜：水分足、密度高，糖分往往也更高。别挑轻飘飘的“空心果”，多半风味淡。

三按硬度。过硬可能未熟偏酸；过软则不够新鲜。

四闻香气。凑近能闻到浓郁果香的，甜度普遍高。

五是产季加分项。秋季正当季的苹果（9–10月成熟），糖酸比更均衡，比反季储存的更甜脆。

正在生长的苹果。受访者供图

·脆苹果、面苹果怎么选？

面苹果主要看品种，面不面的核心在于果肉是“疏松型”还是“致密型”，同一品种成熟度和存放时间也会改变口感。

天生是面苹果的种类：黄元帅、红星、花牛等

放久了口感会偏“粉”的种类：国光、红玉、秦冠等

“打蜡”的苹果，能吃吗？

·存了一年的苹果能吃吗？营养有损失吗？

苹果大多秋天上市，春夏季市面上买到的大多为冷库恒温保鲜储存苹果。苹果本身耐储存，加上冷库保鲜技术的应用，通过低温、气调等方式延长保鲜期，可以做到全年供应，且营养价值与鲜果相差无几。

·苹果“打蜡”怎么回事？

分两种情况：

天然果蜡：苹果在正常生长过程中，表皮会自然分泌一层果蜡，可以锁住水分，抵御外界一些微生物的侵入，延长保存时间。

人工食用蜡：国家允许的食品级蜡（如巴西棕榈蜡、虫胶蜡等），保鲜锁水。适量食用安全，国标允许用于水果保鲜。

超市中售卖的红富士。张琪 摄

苹果这样吃更健康

·吃苹果到底要不要削皮？

连皮吃能摄入果皮中一些多酚、膳食纤维和类黄酮等营养素，营养价值更高，但如果担心农药残留，可以用清水浸泡后再用流动水彻底清洗。

而削皮吃则能有效地去除果皮表面可能残留的农药和病菌，口感更佳，两种方式各有优点，大家根据自己的偏好和实际情况选择即可。

新鲜苹果。张琪 摄

·糖尿病人、减肥人群以及空腹状态下，能吃苹果吗？

一天一苹果，医生远离我。一般人群每天吃1个中等大小的苹果（约200克）即可。

糖尿病患者：苹果GI（血糖生成指数）较低，血糖控制较好的情况下可以适量食用。建议每天吃半个苹果（100—150克），最好在两餐之间作为加餐，或者选择低糖品种食用。带皮吃更有利于稳定血糖，果皮中的膳食纤维有助于延缓糖分吸收。

减肥人群：苹果热量不高，适合作为加餐。建议餐前半小时吃，有助于增加饱腹感、控制正餐食量。

肠胃敏感人群：空腹大量食用易产生腹胀不适，可以饭后少量食用。

·“早上金苹果，中午银苹果，晚上毒苹果”，真的吗？

这个流传甚广的说法并没有科学依据。从营养价值上看，不管是早上吃、中午吃还是晚上吃，苹果的营养价值并没有改变，只要没有肠胃不适的问题，早中晚吃苹果都是可以的。

新鲜苹果。张琪 摄

·苹果坏了一部分，切掉坏的还能吃吗？

如果是磕碰或冻伤导致的局部损伤，可以切掉坏的部分继续吃；

如果是霉菌腐烂导致的变质，建议直接扔掉，出现腐烂部分时，各种有害微生物和细菌已经在快速繁殖，会扩散到看似正常的果肉中。

试试这些苹果新吃法

除了直接吃，这些做法可解锁苹果的不同风味。

·烤苹果

烤箱180℃烤20分钟（根据苹果大小适当调整时间），果肉绵软香甜，秋冬食用暖身又暖胃。

但烤制会让部分水分流失，同等质量下热量略高，糖尿病患者和减脂人群要适量食用，不建议额外加糖和黄油。

烤苹果。张琪 摄

·蒸苹果

将苹果带皮切成小片，放入碗中，隔水蒸5分钟即可。

蒸熟后，苹果中的果胶释放更充分，果胶能温和地保护胃肠道黏膜，对老人、孩子和消化功能较弱的人群来说更友好。

·入菜增香

炖排骨汤、红烧肉、牛羊肉的时候放入几块苹果，会让肉质更软糯，有助于解腻增香。

·苹果配肉桂，能增强抗氧化效果。

·苹果醋、苹果干也是不错的苹果食用做法。

需要注意瓶装苹果汁不能替代鲜果，果汁过滤损失膳食纤维，含糖量高，不建议长期大量饮用，避免给肝脏和代谢造成额外负担。

来 源：新华网·宝藏青年工作室、新华网新疆频道

原标题： 关于苹果的消费提示

本文转自：温州新闻网 66wz.com