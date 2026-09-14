温州晚报 2026-09-14 08:19:31

今年上半年，全市已促成218家大型企业结对帮扶6514户个体工商户，依托“贷款码”渠道新增发放个体经营性贷款62.5亿元，截至8月底，全市在册个体工商户总量已突破108万户，累计带动就业超200万人。

温州网讯 9月11日，记者从温州市市场监管局了解到，今年以来，温州市市场监管局深入推进“企扶店兴”改革，联动金融监管等多部门推动金融资源精准对接小微经营主体。今年上半年，全市已促成218家大型企业结对帮扶6514户个体工商户，依托“贷款码”渠道新增发放个体经营性贷款62.5亿元，截至8月底，全市在册个体工商户总量已突破108万户，累计带动就业超200万人。

在鹿城区山福镇，当地涉农个体户、小作坊长期“小、散、弱”，鹿城区市场监管局牵线本土龙头企业银山实业，推行“飞地抱团”模式，统一种养标准、整合销售资源，年产量超1000万斤，销售额突破7000万元。针对品牌意识薄弱短板，“乡村CEO”金智婉扎根田间，通过短视频、实景直播推广山福特产，上半年累计发布助农视频90余条，全网播放量超6000万次，带动农产品销售额突破500万元。

在苍南县矾山镇，“为唐公肉燕”省级非遗工坊负责人朱师勤创新推行“支部+企业+农户”联动模式，为当地低收入群体提供50余个“家门口”就业岗位，人均月收入3000元至5000元。工坊还与农户签订原料保护价统购协议，带动上游旱藕种植、生猪养殖等产业发展，产业链增值收益留在了乡村。工坊年产值已突破1000万元，经销网络遍布全国多个省份。

针对个体工商户融资难、转型难等共性痛点，温州市多部门联合出台专项实施方案，搭建起覆盖“信用赋能、担保增信、精准放贷、税费护航、监管托底”的全方位金融支持体系。今年上半年，全市个体工商户贷款余额较年初增速达1.19%，高于全省平均水平0.87个百分点。

同时，我市市场监管部门深挖各地县域产业特色，针对性做好政策推送和合规指导，推动个体工商户向规范化、品牌化方向升级。目前，全市已有86家经营主体入选省“浙个好”公共品牌名录，其中苍南矾山肉燕获评国家级地理标志品牌，全产业链产值突破3.5亿元，直接带动4200余人就业增收；鹿城鞋业集群入选省级先进制造业集群品牌培育名单，年销售额突破400亿元，实现品牌价值与产业效益双向提升。

龙港市依托本地龙头企业龙港市港先贸易有限公司打造“港味人鲜”区域公用品牌，建立统一标准化运营与品控体系，吸纳23家优质个体工商户纳入品牌体系，统一品牌视觉形象和产品包装设计，推动本土特色产品从“小众手工品”转向“标准化品牌品”，参与商户的单品利润率平均提升20%。

目前，我市已整合15个政府部门、5个协会和3类社会机构的56项增值服务，建成43个个体工商户专属服务专区，累计服务个体经营者超16万户次。依托数字化服务平台，当地还常态化开展AI设计、直播电商、跨境贸易等专项培训，打通服务小微主体的“最后一公里”。

市市场监管局相关负责人表示，接下来，温州市场监管部门将持续深化“企扶店兴”改革实效，不断深化以产业链带动共富链的发展模式，加大“名优特新”经营主体挖掘培育力度，推动“平台+个体”深度融合，打通个体工商户数字化转型的堵点难点，以更精准的服务激活个体民营经济活力，为经济高质量发展注入持久动能。

来 源：温州晚报

原标题： 上半年温州深入开展“企扶店兴”改革 218家企业结对帮扶6514户个体户

记者 陈培培 通讯员 白洪鋆

本文转自：温州新闻网 66wz.com