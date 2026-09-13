中国新闻网 2026-09-13 09:24:06

9月9日至13日，在浙江省温州市苍南县桥墩镇举办的第六届温州瓯式月饼文旅嘉年华活动现场，市民游客络绎不绝，有的精心挑选中秋礼盒，有的排队等候现烤月饼出锅，交谈声、吆喝声交织成片，洋溢着热闹氛围。

上百个特色摊位沿溪岸一字排开，刚出炉的月饼冒着腾腾热气，金黄酥皮裹挟着浓郁香气，顺着晚风漫过整条街巷……9月9日至13日，在浙江省温州市苍南县桥墩镇举办的第六届温州瓯式月饼文旅嘉年华活动现场，市民游客络绎不绝，有的精心挑选中秋礼盒，有的排队等候现烤月饼出锅，交谈声、吆喝声交织成片，洋溢着热闹氛围。

“桥墩的月饼、糕点一直都很好吃，用料足、味道地道，包装也精致，平时经常买了送人，今天特意过来多带点回去。”游客姚女士提着满满几袋月饼说道。游客许先生也为现场氛围点赞：“月饼香、口感好，晚上热热闹闹的，逛得很开心。”

瓯式月饼脱胎于桥墩月饼，其个大如圆盘，馅料丰富，汇聚花生、芝麻、桂圆、蛋黄、脊膘肉等十余种原料，外皮金黄香脆。从唐末五代演化至今，深深扎根浙南闽东民俗。

第六届温州瓯式月饼文旅嘉年华，人山人海。主办方供图

如今，依托《瓯式月饼》团体标准，苍南县桥墩镇已完成从乡土特产向区域文化符号的蜕变，当地月饼行业协会现有会员单位135家，月饼产业成为带动当地民众增收致富的支柱产业。

活动吸引了26家月饼企业参展，其中，既有坚守老手艺的经典老字号，也有贴合年轻人口味的创新品牌。从传统酥皮到创意馅料，各式月饼品类丰富、口味多元。桥墩镇某月饼企业负责人林元山介绍，除了传统月饼、经典蛋黄月饼，冬翅蛋黄、板栗蛋黄等潮流口味也备受青睐，开市仅数小时就已售出八九百个。另外一家月饼企业相关负责人马加永则带来了改良升级的轻油轻甜月饼，主打的招牌坚果蛋黄月饼将配方中的肥膘减少了近百分之三十，五款口味的月饼现烤现卖，收获年轻人的喜爱，生意十分火爆。

工作人员现场制作月饼。主办方供图

本届嘉年华共设置山海大集、文艺汇演、文旅惠民、民俗礼月、威亚空中演绎等六大板块。活动期间，魔术、杂技等特色节目将轮番上演；“百家礼乐”民俗环节，身着古装的参与者将循古礼开展传统祭月仪式，重现中秋礼制古韵，让市民游客沉浸式感受传统文化魅力。

“连续举办六届月饼嘉年华，对整个月饼行业有很大的促进作用。”苍南县桥墩月饼行业协会会长丁学观表示，月饼是中秋传统节令食品，通过将文化植入产业发展，不仅能传承弘扬传统民俗，也为瓯式月饼走向全国打下了坚实基础。

来 源：中国新闻网

原标题： 从乡土特产到文化符号 浙江桥墩月饼嘉年华“烘”出致富路

记者 胡丰盛 李虹蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com