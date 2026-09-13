潮新闻 2026-09-13 08:57:26

日前，甬莞高速公路（G1523）洞头支线项目布袋岙特大桥6号盖梁完成首件浇筑作业。此次施工顺利落地，为项目后续盖梁规模化施工积累了成熟实操经验，标志着项目桥梁工程建设取得关键阶段性突破。

海风里，履带吊臂转动，钢筋笼从空中缓缓落下，稳稳安放在墩柱的上方。日前，甬莞高速公路（G1523）洞头支线项目布袋岙特大桥6号盖梁完成首件浇筑作业。此次施工顺利落地，为项目后续盖梁规模化施工积累了成熟实操经验，标志着项目桥梁工程建设取得关键阶段性突破。

记者在现场看到，工人驾驶履带吊车缓缓吊装钢筋笼，有序开展盖梁钢筋笼安装作业，现场同步推进墩柱施工，各类施工机械联动配合作业。

据了解，布袋岙特大桥全长约2.4千米，是甬莞高速洞头支线TJ04标的重点控制性工程。本次浇筑的盖梁为双柱式预应力结构，结构尺寸为长24.81米、宽2.6米、高2.5米，混凝土浇筑总量达145立方米。针对洞头临海特殊环境，项目专项采用C50海工混凝土开展施工，适配沿海工程建设工况。

“洞头紧邻海域，这种潮湿气候对桥梁结构抗腐蚀、稳定性要求极高，这也是本次盖梁施工的重难点所在。”甬莞高速公路（G1523）洞头支线项目质检科科长李先魏介绍，相较于普通混凝土施工，项目采用的C50海工混凝土针对性适配沿海特殊工况，它能够抵御海水盐蚀、海风侵蚀等外界环境影响，从而大幅提升桥梁结构的使用寿命和运营稳定性。

盖梁是桥梁的核心传力构件，施工质量直接关系着桥梁长期运营的安全与耐久性能。项目部聚焦混凝土施工核心质量，严格把控原材料氯离子含量，优化混凝土配合比，通过精准落实温控措施，有效降低混凝土水化热影响。同时，采用同标号混凝土垫块施工，精准管控混凝土保护层厚度，全方位筑牢桥梁结构施工质量根基。

为保障首件工程建设品质，项目全程推行精细化施工管理。施工前，项目部组织关键工序技术交底和全员安全教育培训，明确施工技术标准、操作规范及安全岗位职责。施工全过程落实监理旁站监督制度，确保原材料核验、施工工艺执行、成品质量验收全链条可控，切实守住工程质量与安全底线。

“布袋岙特大桥是土建04标段的关键性控制工程。当前，项目正全力推进桥梁桩基及下部结构施工，为明年梁板安装施工夯实基础。”甬莞高速公路（G1523）洞头支线项目经理贾润枝介绍，项目将持续严格落实工程建设管控标准，总结固化首件施工成熟经验，稳步推进各项施工任务，保障项目建设平稳有序推进。

来 源：潮新闻

原标题： 进度刷新 甬莞高速公路洞头支线布袋岙特大桥首件盖梁顺利浇筑

记者 庄缘 陈超凡 汪子芳 图片由洞头融媒体提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com