温州零距离 2026-09-12 10:19:00

永嘉县大若岩镇榴塆村隆重举行2026年秋季新兵入伍欢送仪式，热烈欢送本村一对优秀双胞胎兄弟光荣应征入伍、奔赴军旅，以青春之姿守护家国山河。

金秋送爽，丹桂飘香，热血乡土，薪火相传。为弘扬崇军尚武优良传统，激励辖区青年投身军营、建功报国，永嘉县大若岩镇榴塆村隆重举行2026年秋季新兵入伍欢送仪式，热烈欢送本村一对优秀双胞胎兄弟光荣应征入伍、奔赴军旅，以青春之姿守护家国山河。

双胞胎兄弟双双圆梦军营，成为邻里间广为传颂的强军佳话，生动彰显了榴塆子弟心系国防、矢志报国的赤诚情怀，更展现出新时代乡村青年勇担使命、奋勇争先的昂扬风貌。

据了解，这对双胞胎兄弟品貌端正、踏实肯干、积极上进，成长于家风醇厚、家教严谨的拥军红色家庭。家族素来崇尚参军报国、深耕军旅建功，有着代代传续的拥军光荣传统。兄弟二人的堂哥曾扎根军营多年，恪尽职守、屡立军功、多次获誉，用坚守与奉献诠释军人担当。长辈们的军旅初心和报国情怀耳濡目染、润物无声，在兄弟二人心中深深埋下了从军报国的种子，自此立下接续红色家风、守护家国安宁的青春志向。

秋季征兵工作启动以来，怀揣着对军营的无限向往和保家卫国的赤诚初心，这对双胞胎兄弟主动请缨、积极报名，全身心投入征兵体检、政治审查、役前教育训练等各项环节。凭借过硬的身体素质、坚定的理想信念、端正的思想作风和优良的综合素养，兄弟二人顺利通过层层严格筛选，成功圆梦军旅，即将奔赴服役岗位，在火热军营中淬火成钢、淬炼成长，开启人生崭新征程。

为送别热血新兵、传承拥军风尚，榴塆村“两委”精心谋划、周密部署，组织村干部、村民代表、新兵亲属齐聚一堂，共同见证荣耀时刻，以庄重热烈、淳朴真挚的仪式送别本村优秀青年。整场仪式氛围庄重肃穆、温情满满，既有乡邻亲友的殷殷期许与浓浓温情，更有全村上下崇军、爱军、拥军的浓厚氛围。

面对即将开启的军旅生涯，两名新兵郑重表态，将牢记家乡人民的殷殷嘱托，不负长辈悉心栽培、不负青春大好韶华。入伍后必将严于律己、刻苦训练、奋勇争先，锤炼军人品格、锻造过硬本领，努力成长为有理想、有本领、有担当的新时代合格军人，以青春热血投身国防事业，用实际行动为家乡增光添彩、为强军事业贡献青春力量。

来 源：温州零距离

原标题： 热血双子赴军营！永嘉双胞胎兄弟携手入伍，续写报国荣光

本文转自：温州新闻网 66wz.com