温州发布 2026-09-12 17:11:07

秋风拂过，涌动的那一抹深红，为城市勾勒出灵动的秋日风景线。

白露过后，大地渐染秋意。近日，温州公园和道路旁，一种别致的小众花卉踩着秋的节拍悄然登场——石蒜，又名彼岸花、曼珠沙华。秋风拂过，涌动的那一抹深红，为城市勾勒出灵动的秋日风景线。

石蒜花形独特，花瓣丝缕卷曲，色泽从淡粉至深红渐变，在秋日阳光下层次分明，如同一幅重彩油画。在一些文化中，它象征着重生与灵魂的净化，“彼岸”之名由此而来。花叶不相见的习性，更为它增添了几分神秘气质。其伞形花序有花4-7朵，花被片皱缩反卷，细长的雄蕊伸出花被之外，形成优雅舒展的独特姿态。

景山公园

在景山公园，石蒜多见于林下、山坡等地，与翠绿的地被相衬，显得格外热烈。目前，红色、黄色石蒜已陆续盛开，部分区域仍含苞待放，即将迎来大面积绽放，粉色的石蒜也将陆续跃入眼帘。整体花期持续至九月中下旬。

推荐观赏地点：护国寺后门山坡、桃花园、龙盘山栈道、动物园灵长馆附近等。

温州大道

一路繁花缀秋景

温州大道近牛山北路段，中央绿化带内一簇簇石蒜正热烈绽放。明艳的花朵错落点缀于青翠绿植之间，红绿相映，景致别致。车辆穿行其间，窗外的这一抹嫣红，让日常通勤也多了几分赏心悦目。

杨府山公园

800平米花开如焰

杨府山公园南门坡地上，800多平方米的彼岸花如约而至。远望如大地燃起的火焰，近观花丝舒展、姿态优雅。穿行于花间小径，晨练或漫步，仿佛步入一处静谧而浪漫的秋日秘境。自2017年栽种以来，这片花海逐年繁茂，成为市区公园少见的片植小众景观。今年花开更早、花势更盛，吸引众多市民游客驻足观赏、拍照留念。

石蒜花期较长，目前正值盛放期，预计将持续至国庆假期，花开数量还将逐日增多，观赏效果渐入佳境。无论你是专程前往景山公园、杨府山公园，还是路过温州大道，不妨放慢脚步，细细品味这份独属于秋日的嫣红与诗意。

美归美，千万别碰！

需要特别注意的是，石蒜全株有毒，地下鳞茎毒性最强，含石蒜碱、加兰他敏等多种生物碱。误食会引发呕吐、腹泻，严重可致中枢神经系统麻痹。

观赏请保持安全距离，不采摘、不触碰、不凑近嗅闻，文明赏花。家长务必看护好孩子，防止误食中毒。

来 源：温州发布

原标题： 温州街头的这抹深红，你注意到了吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com