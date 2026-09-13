中国新闻网 2026-09-13 09:22:35

眼下正是紫菜采苗下苗的黄金窗口期，在素有“中国紫菜之乡”美誉的浙江温州洞头区霓屿街道，海上码头一派繁忙景象。养殖户抢抓有利时节，忙着紫菜采苗、张挂网帘等作业，洞头新一季紫菜生产的序幕在“海上田园”开启。

眼下正是紫菜采苗下苗的黄金窗口期，在素有“中国紫菜之乡”美誉的浙江温州洞头区霓屿街道，海上码头一派繁忙景象。养殖户抢抓有利时节，忙着紫菜采苗、张挂网帘等作业，洞头新一季紫菜生产的序幕在“海上田园”开启。

码头边，为保障附苗成活率，养殖户早早搭建起临时采苗棚，精准把控育苗环境。夜间，他们将海水引入专用采苗池，将水温稳定控制在27至28摄氏度，为紫菜壳孢子释放、附着网帘创造最优条件；待到次日清晨，再将附着苗种的贝壳投入采苗池，适度搅动水体，助力壳孢子均匀散出、牢牢附着于网帘。

“白露前后是紫菜下苗的最佳时节，每天上午十点到十一点是附苗关键时段，把控好这个时间节点，苗种就能稳稳附着在网帘上，为后续丰产打好基础。”有着多年养殖经验的养殖户柯细兰透露，时令和时段的精准把控，是紫菜育苗成功的关键。

网帘完成附苗后，养殖户迅速将其打捞、搬运上船，运往海上养殖筏架一一张挂。一张张养殖网帘铺向海面，蔚蓝大海上铺开一片“海上田园”，处处都是渔家忙碌的景象。

养殖户们进行紫菜采苗下苗工作。庄稼人 供图

紫菜采苗对水温、盐度、光照十分敏感，遇上极端天气，育苗下苗很容易遭受损失。为帮助养殖户从容应对多变海况，霓屿街道在技术帮扶、数据推送、风险保障等方面靠前服务，护航新一季紫菜养殖生产。

霓屿街道相关负责人表示，今年街道常态化组织养殖大户、资深老渔民开展座谈交流，梳理总结出分批错峰下苗、采苗后冷藏暂存、避开高温窗口再复挂等一系列可操作的方案供养殖户参考。

同时，该街道深化涉海服务，联动自然资源部温州海洋中心，完善水温数据双通道发布机制，确保每一组水温数据都能及时直达养殖户手中，推动紫菜养殖生产从“凭经验、看天意”向“靠数据、科学养”转变，大幅提升养殖精细化、科学化水平。

风险保障同步加码，筑牢产业发展底线。霓屿街道主动对接浙江省渔业互保协会洞头办事处，持续优化浅海藻类养殖互助保险服务，简化理赔流程、压缩处置时限，严格落实快速处置、应赔尽赔原则，最大限度降低自然灾害、养殖风险带来的经济损失，为养殖户安心生产、放心经营保驾护航。

紫菜网帘下海，是紫菜养殖新周期的美好开端，也是海岛富民产业的全新起点。后续，养殖户将实时跟进海区动态，根据潮汐更迭、海况变化灵活调整网帘悬挂高度，常态化做好海区管护、分苗移养等精细化管理工作。

此外，洞头将持续聚焦紫菜养殖全产业链服务，全程跟进海上养殖生产动态，常态化推送气象、海况预警信息，把精准技术指导、暖心政策保障直达海上生产一线，助力养殖户稳产增收，做实、做优、做强海岛特色渔业富民产业。

来 源：中国新闻网

原标题： 海上“秋耕忙” “中国紫菜之乡”迎来紫菜采苗下苗窗口期

记者 周健 沈灿辉 庄稼人

本文转自：温州新闻网 66wz.com