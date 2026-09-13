中国新闻网 2026-09-13 09:20:13

2024年9月，两趟首发列车分别从杭州西站和温州北站驶出，标志着杭温高铁正式开通运营。如今，这条纵贯浙江南北的大动脉已平稳运营两周年，蜕变为带动产业集聚、文旅兴旺、商贸繁荣的重要发展轴。

2024年9月，两趟首发列车分别从杭州西站和温州北站驶出，标志着杭温高铁正式开通运营。如今，这条纵贯浙江南北的大动脉已平稳运营两周年，蜕变为带动产业集聚、文旅兴旺、商贸繁荣的重要发展轴。

复兴号列车行驶在杭温高铁线路上。浙江交通集团 供图

杭温高铁正线全长276公里、设计时速350公里，串联起桐庐东、浦江、义乌、横店、磐安、仙居、楠溪江、温州北、温州南9座车站。两年来，这条民生干线累计安全开行列车5.37万余列，日均开行74列，单日最高开行达98列；全线累计到发旅客突破3300万人次，单日最高到发达11万人次，线路运营总里程突破1142万公里。

杭温高铁全线贯通后，杭州、金义、温州三大都市圈“1小时通达”格局从框架落地转向常态化、一体化发展。浙中、浙南县域全面融入长三角快捷交通网络，沿线各地依托高铁枢纽优势，织密城乡路网与接驳专线，构建起立体化交通体系。

“高铁不只是一条轨道线路，更是城市对外开放的门户。”浙江交通集团浙江杭温铁路有限公司相关负责人介绍，开通以来，项目把“一小时通达”的红利从高铁站延伸到了沿线城市的许多角落。

以桐庐东站为例，依托高铁客流，该站积极布局商业综合体、特色公园、便民商超、餐饮住宿等多元业态，打造集交通换乘、消费购物、休闲旅居、商务接待于一体的综合枢纽，实现了“客流变消费、枢纽变商圈”的转变。

杭温高铁还宛如一条流动的文旅金带，串联起浙中南优质山水风光与深厚人文底蕴。通车两年间，沿线各地依托交通红利，迭代文旅产品、优化游玩体验，文旅市场热度持续走高。

“十几分钟就能从杭州主城区直达桐庐东站，周末、暑期带上孩子过来避暑遛娃十分省心，高铁开通以后我们家庭出游的频次高了不少。”从杭州到桐庐旅游的刘先生说道。

凭借“18分钟融杭”的交通优势，有着“中国最美县城”美誉的桐庐吸引着越来越多游客。数据显示，截至2025年底，沿线城市到桐庐游客数量、旅游消费分别较杭温高铁开通前增长31.5%、29.8%。

桐庐东站。浙江交通集团 供图

与此同时，金华浦江依托便利交通深挖上山文化、水晶文化特色，2026年“五一”假期接待全域游客约38.2万人次，同比增长4.8%；台州仙居2025年接待游客838.7万人次、同比增长15.4%；温州聚焦雁荡山、楠溪江等核心资源，优化高铁至景区旅游专线，瓯越山水文旅品牌辐射力不断增强。

此外，沿线城市还凭借便捷交通持续放大赛事引流效应。比如温州作为“浙BA”核心赛区，持续升级“一票通游”惠民政策，联动楠溪江、山岳观光等十余项文旅福利，形成“观赛+文旅+消费”全链条联动。浦江、仙居、磐安等沿线县域依托高铁客流优势，布局山地越野、户外露营、生态骑行等特色体育活动，让赛事经济成为发展的新增长点。

通车两年来，杭温高铁更推动杭州、金华、台州、温州协同发展走向纵深。杭州城西科创大走廊、浙中科创走廊、温州环大罗山科创走廊实现高效联动，人才、资本、技术沿着轨道双向流动。“研发人员坐早班车来温州，当晚就可以回杭，十分便捷。”已落户中国(温州)数安港的杭州领信数科信息技术有限公司负责人黄淑芬说。

浙江交通集团相关负责人表示，未来将持续优化高铁运营服务、加密优质车次、完善沿线配套设施，持续放大高铁经济辐射效应，让这条“共富线”释放出更强劲的发展动能。

来 源：中国新闻网

原标题： 浙江交通观察：飞驰两周年 杭温高铁如何畅通共富路？

记者 蓝伊旎 高天峰 莫江云

本文转自：温州新闻网 66wz.com