瓯海发布 2026-09-13 10:12:37

9月11日，温州市区麦德龙地块永庆街与大海南路主入口正式通车。这条长约150米、宽12米的主通道，将永庆街与麦德龙商业地块直接连通，彻底改变了此前消费者进入麦德龙需绕行一圈的不便局面，大幅提升了整个商圈的消费便利性。

9月11日，温州市区麦德龙地块永庆街与大海南路主入口正式通车。这条长约150米、宽12米的主通道，将永庆街与麦德龙商业地块直接连通，彻底改变了此前消费者进入麦德龙需绕行一圈的不便局面，大幅提升了整个商圈的消费便利性。

负责麦德龙地块总体运营的温州瓯嗨体育科技有限公司总经理陆海勇表示：“开通之后大大方便了前来这个地块消费的人群，大家可以直接从永庆街进入这个商业地块。”他介绍，整个商业地块地上地下停车位有1000多个，依旧延续三小时停车免费政策，将极大方便周边居民前来消费和体验。

主入口的开通也为整个商业地块的品牌入驻注入强劲动力。陆海勇透露，今年主通道开通后，将会有大量品牌入驻。目前已确认入驻的包括瓯海中心区第一家麦当劳汽车穿梭餐厅，以及瓯海第一家白鹿影院，后者将于年底实现开业。此外，运动潮玩馆、射击项目及多个体育培训项目已经开业运营。

麦德龙温州店店长赖坤鹏表示：“主入口开通极大方便了到店顾客的进出，让整个商圈焕发新的活力。我们将持续为客户创造舒适、便利的购物环境，欢迎广大顾客朋友常来麦德龙看看。”

据了解，整个麦德龙商业地块分两栋楼，总建筑面积10多万平方米，由一栋13层的酒店楼和一栋4层的商业楼组成。其中，麦德龙商超面积达13000多平方米，已于2025年5月开业。随着主入口通车及后续品牌陆续入驻，该地块正逐步发展为集购物、餐饮、娱乐、运动于一体的综合性商业中心，为瓯海中心区消费升级注入新动能。

来 源：瓯海发布

原标题： 温州市区这个主入口正式通车，就在→

本文转自：温州新闻网 66wz.com