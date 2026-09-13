平阳惠民购车节启动！受灾车主购车可叠加享多重补贴
温州网讯 9月12日，“风雨同舟 焕新启程”2026平阳惠民购车节在鳌江万达广场启动。平阳在全市率先推出受灾车主专属购车福利。
受“9·1”特大暴雨影响，平阳部分市民车辆泡水受损，换车需求迫切。本次购车节汇聚问界、一汽-大众、比亚迪、零跑、埃安等品牌，平阳10余家车企带来购车福利。现场燃油、新能源车型集中亮相，销售顾问向消费者讲解以旧换新补贴政策。
市民蔡女士对比几家品牌后说：“家里那辆车在暴雨里泡了水，修起来不划算。今天一看，国家报废更新补贴加上平阳本地的受灾专项补贴，算下来能省两万多，正好换辆新能源车。”
据悉，本次购车节叠加多层级优惠。根据商务部等八部门《2026年汽车以旧换新补贴实施细则》，报废旧车购新能源车最高补贴2万元、购燃油车最高补贴1.5万元；置换更新新能源车最高补贴1.5万元、燃油车最高补贴1.3万元；合规汽车消费贷款可享受1个百分点的财政贴息。
针对水淹受损车主，平阳本地汽车经销企业推出专项购置补贴。AITO授权用户中心·温州平阳的工作人员介绍：“我们针对受灾车主推出了5000元至50000元不等的车企专项补贴以及额外的权益补贴，根据新车价位分档核定，且可与国家补贴叠加享受。同时，我们还提供免费上门二手车评估服务，车主不用跑门店，工作人员上门勘验估价，全程不收取任何服务费。”
除受灾车主专属权益外，普通市民也可享车展团购、订车礼、抽奖等多重福利，一站式选车看车。
“本次活动通过政府引导、企业让利、金融支持等多方联动，不仅为受灾车主解决了燃眉之急，也为全县消费市场注入了强劲动力。”平阳县商务局相关负责人表示。购车节现场活动为期两天，接下来市民还可前往各汽车经销门店，继续了解详细促消费活动情况，享受相关购车补贴与专属福利。
此外，购车节还联动平阳开元名都大酒店、昆阳紫京大酒店、万泉度假酒店等设置特色展位，推出注册领消费券、百家宴预订、月饼礼盒特惠、现场互动体验等特色活动，进一步激活市场活力。
来 源：温州日报
记者 黄伟 平阳融媒记者 宋宛
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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