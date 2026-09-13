潮新闻 2026-09-13 08:43:29

近日，国家数据局公布第二批32个数据标注先行先试城市名单，温州成功入选，成为名单中承担全国医疗健康领域临床诊治方向的唯一试点。这也标志着温州医疗健康数据标注产业正式进入国家战略布局。

近日，国家数据局公布第二批32个数据标注先行先试城市名单，温州成功入选，成为名单中承担全国医疗健康领域临床诊治方向的唯一试点。这也标志着温州医疗健康数据标注产业正式进入国家战略布局。

据介绍，温州此次试点申报以医疗健康领域为核心，依托温州医科大学、温州医科大学附属第一医院、温州医科大学附属眼视光医院、温州市数据集团有限公司等十家重点单位，整合医学教育、临床诊疗、数据服务、人工智能应用等优势资源，共同推动试点建设走深走实。

中国（温州）数安港。图源温州发布

温州跻身国家数据标注先行先试城市行列，源于数据要素改革、医疗产业资源和成果转化能力的长期积累。依托中国（温州）数安港，温州已经形成较为完善的数据安全合规、流通交易和开发利用体系，能够有效破解医疗数据“不敢用、不会用、不能用”的难题，为企业开展数据标注、模型训练和产品研发提供可靠保障。

与此同时，温州医疗资源和产业优势突出。温州拥有以温州医科大学为龙头的医学教育、科研和临床体系，并形成中国眼谷、中国基因药谷等特色产业平台。丰富的医疗数据、专业的医学人才和真实的临床场景，可以为人工智能企业提供从数据训练、技术研发到产品验证的全链条支撑。

目前，温州已推动一批医疗高质量数据集、人工智能模型和数据产品落地应用，初步打通数据供给、专业标注、模型训练、场景验证和成果转化的产业链条。企业来到温州，既能对接医疗机构和专家资源，也能获得算力、合规、场景和市场等方面的支持。

作为该项试点工作的重点依托单位之一，温医大附属眼视光医院相关负责人告诉记者，“这意味着我们更加大胆探索医疗数据集建设，让医院沉睡的数据实现价值转化，让更多医疗数据产品走向市场。”不久前，该院经过数据标注的眼科数据集，与制药企业合作，交易金额高达120万元。

下一步，温州将以试点建设为契机，面向全国招引高质量数据集建设、数据标注、人工智能大模型、医疗科技等领域的优质企业和项目，以东南Token运营中心等重点载体建设为支撑，深化医疗机构、医学专家、数据服务企业与人工智能企业协同合作。温州诚邀全国相关企业、科研机构和行业伙伴前来考察洽谈，共同参与医疗健康高质量数据集建设，联合开发人工智能医疗应用场景，携手共建医疗健康数据标注产业新生态，共享国家试点建设带来的发展机遇。

来 源：潮新闻

原标题： 温州成功入选国家数据标注先行先试城市 为临床诊治方向唯一试点

记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com