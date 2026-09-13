正在阅读：3爱拼才会赢！今晚，为苍南加油！

爱拼才会赢！今晚，为苍南加油！

温州发布 2026-09-13 10:17:36

　　今天（9月13日）19:30，2026年浙BA省级争霸赛，将迎来第一轮小组赛的最后一场比赛。

　　这场比赛关注度极高，由“温州王”苍南队，客场挑战“杭州王”富阳队，比赛将在富阳体育中心篮球馆举行，一起为苍南队加油！

直播收看方式

无法亲临现场

或没有买到票的朋友

可以关注

温度新闻温州发布等直播平台

进行观赛

不错过任何一个精彩瞬间

来　源：温州发布

原标题： 爱拼才会赢！今晚，为苍南加油！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：杨丽审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11