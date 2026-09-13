爱拼才会赢！今晚，为苍南加油！
温州发布 2026-09-13 10:17:36
今天（9月13日）19:30，2026年浙BA省级争霸赛，将迎来第一轮小组赛的最后一场比赛。
这场比赛关注度极高，由“温州王”苍南队，客场挑战“杭州王”富阳队，比赛将在富阳体育中心篮球馆举行，一起为苍南队加油！
直播收看方式
无法亲临现场
或没有买到票的朋友
可以关注
温度新闻、温州发布等直播平台
进行观赛
不错过任何一个精彩瞬间
来 源：温州发布
原标题： 爱拼才会赢！今晚，为苍南加油！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州把经贸合作推介会开到上海 在“家门口”链接全球市场经济09-12
-
双榜见证温州创新力量！龙湾企业上榜数领跑全市经济09-12
-
华东首个小红书电商孵化中心在温落地经济09-12
-
温州探索“工美+”跨界生态新模式 多维聚力绘就瓯越百工新图景科教文体09-12
-
开学季温州开展校园食堂检查 AI协助当起“监管员”社会09-12
-
较小开渔初期下降超五成！梭子蟹价格跌至年内新低社会09-12
-
热血双子赴军营！永嘉双胞胎兄弟携手入伍，续写报国荣光社会09-12
-
温州街头的这抹深红，你注意到了吗？社会09-12
-
数字人运营师：把“数字”调教成干活的“人”社会09-12
-
深夜窗帘后“火光”摇曳，消防员紧急出动！竟然是氛围灯在“蹦迪”社会09-12