温州日报 2026-09-13 08:46:41

近日，浙江省农业农村厅公布第一批青年入乡发展改革试点地区名单，苍南县上榜，成为我市唯一获批的试点县，全省共10个县（市、区）入选。

温州网讯 近日，浙江省农业农村厅公布第一批青年入乡发展改革试点地区名单，苍南县上榜，成为我市唯一获批的试点县，全省共10个县（市、区）入选。

近年来，苍南聚焦政策集成、要素保障、生态提质，广引青年返乡入乡创业。

九层糕第五代传承人王玮去年8月返乡创业，入驻“青村纪”苍南农创园。她通过线上平台推广发源于马站蒲门、传承逾百年的温州传统糕点九层糕，推动产品从乡味点心转变为线上“非遗好物”。“把传统手艺标准化、市场化，是创业初期最大的挑战。”王玮坦言，坚持短保质期、无添加的生产方式，增加了流通和跨区域销售的难度。幸好有县农业农村局与青创园针对青年入乡出台专项扶持政策，帮助对接行业资源、协调技术专家优化生产工艺、引进专业运营人才，逐一解决了市场拓展中的实际问题。

据介绍，苍南入选试点依托四方面支撑。实体平台上，建成全省首个CBD农创综合体，形成“青年服务在园区、生活在县城、创业在乡村”格局。政策服务上，11个部门联动出台“青创十条”，覆盖引、育、留、用全链条。工作机制上，以赛事面向全国高校招项目、引团队。产业基础上，拥有“七彩农业”13条产业链，其中十亿级全产业链3条，并建立县域、乡镇、村居三级培育体系。

资金和导师保障同步跟进。苍南设立总规模20亿元“青村创业贷”，优秀创业项目可获30万至50万元贴息贷款。全县统筹30名创业导师、28支高校团队、35名科技特派员，为创业青年提供一对一辅导，降低起步门槛。苍南同步推进“以赛代筛、以赛引才”。2026年，全县已吸引全国87所高校、222支团队参赛，一批创业项目和青年人才在县域落地扎根。

在不少返乡创业青年看来，苍南农特产品与非遗资源丰富，但品牌化程度不高、产品附加值有待提升。苍南将围绕盘活闲置资源、升级农创平台、深化产业赋能三条主线持续发力，推广“国企改造、青年运营、三方共赢”模式，完善“园区孵化—乡镇承接—村级扎根”梯度培育体系，依托“七彩农业”全产业链优势，借力青年力量推动农业品牌化、精品化、多元化升级。

来 源：温州日报

原标题： 苍南上榜全省青年入乡发展试点县 系温州唯一获批县（市、区）

记者 林思思 苍南融媒记者 林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com