千舟竞发争 “鲜”！周三12时起东海全面开渔

温州晚报 2026-09-14 08:21:45

据市农业农村局消息，从9月16日12时起，我市2430余艘海洋渔船将全面开捕。

温州网讯 据市农业农村局消息，从9月16日12时起，我市2430余艘海洋渔船将全面开捕。

伏季休渔期即将结束，连日来，趁着晴好天气，温州洞头的各渔港码头迎来备航热潮。渔民们忙着修缮渔具、储备出海物资，为出海做着最后的准备，就等着9月16日开渔扬帆出海开启新渔季。

与8月份开始的专项（特许）渔业捕捞不同，9月16日的东海全面开渔，标志着伏季休渔禁令的全部解除。两者在作业资格和渔船类型上有明显区别：专项（特许）渔业捕捞期间，只有持有专项捕捞许可证的桁杆拖虾船、笼壶船、刺网船和灯光围敷网船四类渔船可以出海作业；而到了9月16日，所有类型的渔船，包括单拖、双拖网船和张网船等大型捕捞船只，全部可以扬帆出海，奔赴各自的作业海域。

在捕捞品种上，专项（特许）渔业捕捞主要针对虾蟹类和中上层鱼类，而全面开渔后，随着大拖网等作业方式全面铺开，渔民将能够捕捞到带鱼、大黄鱼、鱿鱼等底层经济鱼类。届时，市民餐桌上的海鲜品种将更加丰富多样。

来 源：温州晚报

原标题： 周三12时起东海全面开渔

本文转自：温州新闻网 66wz.com