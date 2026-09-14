从价格战到场景战 温企抢单算力新基建

温州日报 2026-09-14 08:23:44

随着AI应用加速扩容，近年来数据中心建设也出现了爆发式增长，与此相关的产业链上下游企业迎来了“订单爆棚”的盛况。记者发现，在这场热潮中，不少温州企业应时而动，围绕新兴产业生态展开深度对接，纷纷切入这一全新的赛道。

温州网讯 算力网，是我国新基建“六张网”（水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网）中的核心智慧中枢，将为AI、大模型提供算力底座，推动我国产业数字化转型，还将通过与电网、通信网等协同，释放“1+1>2”的系统效益。

随着AI应用加速扩容，近年来数据中心建设也出现了爆发式增长，与此相关的产业链上下游企业迎来了“订单爆棚”的盛况。记者发现，在这场热潮中，不少温州企业应时而动，围绕新兴产业生态展开深度对接，纷纷切入这一全新的赛道。

打开一条新赛道

造就营收占比超三成的业务

8月底，国内温控节能领域领军企业英维克、国内高性能计算领域的领军企业中科曙光等上市公司纷纷在半年报中强调了他们在算力设备、数据中心的液冷相关业务中取得的巨大进展。“液冷相关专业收入超过2亿元”“液冷解决方案销售占比提升，带动整体毛利率上行”……

随着市场普遍将机房的液冷散热视为AI时代的必选项，相关上市公司无论业绩还是股价都迎来了大幅增长。但很多人不知道的是，液冷散热模式的兴起，也为不少温州企业打开了新的赛道。

“我们通过为下游集成商配套，间接为英维克、中科曙光等公司的液冷项目服务。”温州经开区的兴生机械科技有限公司最近每个月都在抓紧加工不锈钢液冷专用法兰，该公司总经理沈永春告诉记者，受益于英维克等上市公司在算力中心液冷项目上的突飞猛进，在液冷业务上占比不高的法兰连接件都迎来了订单的爆满。据介绍，兴生公司目前每月需完成的液冷法兰订单达到500余万元，已占该公司月营收的三成。

法兰是一种盘状金属连接件，在温州其最常见的用途是为阀门产品做配套。算力中心液冷项目中的大量管道同样需要法兰连接，兼具“中国不锈钢无缝管材生产基地”“中国阀门城”两张金名片的龙湾区便成了相关集成商构建供应链的重要目的地。

沈永春介绍说，对于温州的管道连接企业来说，液冷项目属于新生事物，早期大家使用传统管道法兰，投入运营后陆续暴露出渗漏、内壁结垢、污染工质等问题。据此，兴生机械等企业持续提升产品密封可靠性、洁净度、耐腐蚀性能等，最终实现了法兰在液冷系统中的稳定运行。

不锈钢管、接头组件……记者走访企业发现，龙湾区的不少企业都已经拥有配套算力数据中心的经验。

“不锈钢管道是温州的传统优势产业，也是朝阳产业。”新型不锈钢管道行业领军企业正康国际总经理黄文博告诉记者，该公司生产的管道以往主要应用在建筑给水、燃气管道等方面，近年公司不断拓展新应用场景，在机房冷却排水系统中找到了不错的市场空间，从美的到华为，正康国际的管道已有不少优秀的应用案例。

“已应用于多地数据中心液冷系统。”在多家管道企业官网的产品介绍中，正在流行这样的标注。

从阀门到电气

系列新产品服务数据中心

“适用于高纯度介质输送系统”“抗结晶”……去年下半年，温州先锋阀门先后推出了多款以高精度、高洁净度和高可靠性为卖点的球阀新产品，瞄准的便是半导体、新材料等领域的客户。

沃鼎阀门则直接将液冷专用阀作为一个新的分类列入自家公司的产品目录。“我们的产品已经经过四年的装机运行，可将泄漏率控制到十万分之一。”该公司的工作人员告诉记者，储能领域专用阀门以及数据中心液冷模块专用阀门等是近年来公司重点布局的新领域。

“配套数据中心的液冷阀属于小型阀门，这两年行业中不少专精做小阀门的企业都将其列为重点关注领域，也确实取得了不错的成效。”浙江省泵阀行业协会秘书长陈文荣说。

温州电气行业发布的新产品更为丰富，固态断路器便是其中的代表性产品。

AI数据中心单机柜功率直奔兆瓦级，传统的机械断路器毫米级的响应速度已远远不够。基于功率半导体器件实现微秒级分断的固态断路器成为刚需，为此柳市的电器企业们纷纷布局固态保护产品线。从正泰、德力西到天正，固态断路器产品研发、验证、示范应用动态不断。

9月4日，全国首届固态断路器技术进步和产业发展研讨会在乐清柳市举行；一个月后，柳市还将举办第二届固态变压器技术进步与产业发展研讨会。

“这表明温州电气产业已开启从传统第一代电气到第二代电力电子固态技术迭代的变革。”到场的中国电器工业协会非晶合金分会秘书长张华如是说。

智能液冷机柜、液冷专用散热材料……9月18日，第4届“中国电器之都”电力产业及新能源展览会将在乐清举行，在多家温州电气企业的备展工作中，记者已看到不少与数据中心业务直接相关的新产品。

不拼价格拼场景

温企为产业延伸各显神通

数据中心是当前的热门新赛道，但它并不是温企瞄准的唯一赛道。

我们的产品还能用在哪些领域？这是近年来许多温州老板在挖空心思琢磨的一个问题。

以制造汽车“关节”轮毂而闻名的冠盛汽配，近年将触角延伸到机器人关节领域，目前该公司已成功研发第二代智能仿生臂。

以吸管制造设备起家的恩博机械，则利用自身挤出、给料技术的优势，切入3D打印领域，其研发的3D打印耗材挤出生产线可以生产多种材质的3D打印条，赢得了不少3D打印企业的青睐。

以浓缩、提纯、干燥设备而闻名的温州食药机械行业中，如今很多企业的大客户不仅仅是食品和制药品牌，他们同时也是动力电池原材料、半导体企业的供应商。这种变化来自该行业企业发现新能源及半导体产业对于原材料的迫切需求，于是利用食药机械产品近似的原理推出MVR（机械式蒸汽再压缩）设备，通过蒸发、结晶等流程对镍钴锂盐进行生产及回收。如今MVR设备已经成为这个行业的主打产线之一，在不少企业营收占比中甚至超过了一半。

“它可能是一项锦上添花的业务，也可能就是一片新蓝海。”温兄控股集团总经理姜瑞岳说。

来 源：温州日报

原标题： 从价格战到场景战 温企抢单算力新基建

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com