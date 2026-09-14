温州都市报 2026-09-14 08:25:27

9月11日，“世界温州 贸促全球”温州国际经贸合作推介活动（上海站）举行。来自10多个国家的驻沪总领事馆、境外商协会及外资企业代表，与近百名来自温州及长三角的上市公司、专精特新企业和高能级平台代表面对面洽谈对接，助力温企拓展国际“朋友圈”。

温州网讯 9月11日，“世界温州 贸促全球”温州国际经贸合作推介活动（上海站）举行。来自10多个国家的驻沪总领事馆、境外商协会及外资企业代表，与近百名来自温州及长三角的上市公司、专精特新企业和高能级平台代表面对面洽谈对接，助力温企拓展国际“朋友圈”。

本次活动由温州市贸促会、温州市人民政府驻上海联络处共同主办，紧扣温州“5+5+N”现代产业集群特点，组织优质企业走进中国开放型经济最活跃的城市上海，借助上海涉外资源密集优势，让有国际贸易需求的企业在“家门口”实现“参加一场活动、接触多个国家”。

推介环节设置“泵阀出海”“温州智造”两大主题。泵阀板块，浙江力诺、超达阀门、永联阀门等不同类别企业登台推介，浙江国际阀门产业链展览会同步亮相。智造板块，温籍科学家领航的国家级专精特新“小巨人”企业暖芯迦、从印刷设备跃向智能机器人研发的浩达智能装备、用智能定制平台赋能高端化智能化发展的法派服饰，以及拥有物流与报关完整配套体系的东艺鞋业等集中展示，亮出温州从传统制造向智能制造转型的最新成果。

据统计，今年上半年，温州全市出口额达1355.6亿元，同比增长5.3%。其中，机电产品出口798.0亿元，同比增长14.2%，占出口比重提升至58.9%；“中国泵阀之乡”永嘉泵阀外贸出口额突破16亿元，俄罗斯、阿联酋等市场需求旺盛。

今年以来，温州贸促系统持续完善企业出海服务体系：5月发布“贸促护航·助企出海”七大服务包，同步启动“满天星·全球伙伴计划”，依托181家海内外合作机构和29个海外联络处；6月实现涉外商事纠纷诉调对接市县全域覆盖，全市涉外商事调解工作站增至7家；8月将国际商事调解、出海商法、境外展会咨询等服务引入展会现场，并组织近年来奥地利访温规模最大的经贸交流团与民营企业经贸对接。

当前，温州迈上“万亿之城再出发”新征程，正全力打造“服务最优、成本最低、效率最高”的开放环境，持续优化涉企服务，合力推动外贸高质量发展，为推进高水平对外开放、建设高能级开放强省作出更大贡献。

来 源：温州都市报

原标题： 助力温企拓展国际“朋友圈” 温州国际经贸合作推介活动在沪举行

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com