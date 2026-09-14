消费纠纷？这些“免费体验”是新型黑恶犯罪

潮新闻 2026-09-14 09:09:15

一张笑脸，一份小礼品，一句免费体验……谁能想到，热情的招呼背后，可能是一个精心设计的圈套。

近日，温州公安机关打掉一个在美容领域涉嫌强迫交易的犯罪团伙，11名犯罪嫌疑人落网。这个团伙在永嘉、鹿城、瓯海等地开设美容店，以免费体验、赠送礼品为噱头诱骗顾客进店，涂抹刺激性物质致顾客脸部红肿、刺痛，再以不购买高价服务及产品将留疤、毁容为由恐吓，甚至强行阻拦顾客离开，迫使接受高价服务。

这并非孤例。宁波警方也破获过一起特大诈骗、强迫交易案，查处美发店18家，涉案资金超1000万元，受害者上百人。店员趁顾客不备，将口红、海藻面膜颗粒偷偷涂抹到顾客头皮上，制造出“红疹”“虫卵”假象。顾客受到惊吓后，店员顺势拿出“药水”治疗。结账时才知道，一支药水880元，一次20多支，合计2万多元。涉案门店还存在多人围堵劝说、不办疗程不允许离场、推诿维权等胁迫行为。

这些案件背后的套路如出一辙：先制造恐惧，再强行收费。很多人在这种情况下，往往只能掏钱。

这类行为，被称为“强迫消费”。具体是指，以非法占有为目的，在餐饮住宿、医疗美容、家政装修、旅游购物等民生领域，通过虚构低价、夸大效果等方式诱骗被害人消费，通过中断服务、限制离店、暴力胁迫等方式，强迫被害人购买高价劣质产品服务。

在今年的深化扫黑除恶专项斗争中，强迫消费被明确列为十类新型黑恶犯罪之一。

为什么说它是黑恶犯罪，而不是普通的消费纠纷？因为它披着“合法经营”的外衣，开着门店，挂着营业执照，做的却是有组织犯罪。团伙成员分工明确：有人在街面拉客，有人在店内操作，有人负责话术施压，有人堵门阻拦。

其关键词，在于“强迫”，不是你情我愿的买卖，而是利用信息差和心理施压，把人摁在消费的椅子上。

我国刑法规定，以暴力、威胁手段强迫他人接受服务，情节严重的，构成强迫交易罪，处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金，情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

但在现实中，这类案件的查处并不容易。

难在定性。很多受害者一开始以为是消费纠纷，找市场监管部门投诉，调解退款了事。有的案子最初就是十几起分散的消费投诉，每一起看起来都是独立的纠纷。直到相关部门梳理发现，投诉涉及十多家门店，套路高度一致，才意识到这不是普通纠纷，而是有组织犯罪。

难在取证。心理施压、言语恐吓，不像暴力那样有伤痕，有监控画面记录，往往没有留下直接证据。受害者在恐惧中消费，事后也很难还原当时场景。这也是为什么这类犯罪能长期潜伏、反复发生。

难在维权成本。一个人被骗几千元，打官司耗时耗力，大多选择自认倒霉。犯罪团伙恰恰利用了这种心理，单笔金额不算特别巨大，受害者分散，难以形成合力。

这意味着，打击强迫消费，要靠行刑衔接、多方共治。

宁波的做法提供了一个样本。市场监管部门发现共性线索后，主动对接检察院，围绕“虚构病症是否构成诈骗、强制推销是否属于强迫交易、跨区域门店是否构成团伙犯罪”等问题提前开展法律研讨，再把完整线索移送公安机关。行政线索追查、刑事精准打击、行业系统治理，全链条协同。

围绕包括强迫消费在内的新型黑恶犯罪，浙江还开展了“钱潮三十四号”“钱潮三十五号”集中收网行动，打处234个涉黑恶团伙，抓获嫌疑人2901名，破获案件3735起，扣押涉案资产4780余万元。

数字背后，是对群众切身利益的守护。扫黑除恶向纵深推进，一个重要方向就是从“显性”向“隐性”延伸，从“暴力”向“软暴力”覆盖，从传统领域向民生服务行业拓展。那些藏在门店里、藏在话术里、藏在“免费体验”里的黑手，必须揪出来。

对消费者来说，也要多一分警惕。进店后遇到身体不适、被围堵推销、不让离开，第一时间报警，并保留好付款凭证、聊天记录、宣传材料等，这些都是维权的证据。

来 源：潮新闻

原标题： 政已阅丨消费纠纷？这些“免费体验”是新型黑恶犯罪

记者 钱祎

本文转自：温州新闻网 66wz.com