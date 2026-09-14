潮新闻 2026-09-14 09:09:15

不是拳打脚踢，也不是刀棍相向，但同样令人不寒而栗。近日，浙江警方接连破获多起新型黑恶犯罪案件，揭开了黑恶势力隐秘变形的新形态——借着网络掩护和“软暴力”等手段，对受害人形成心理压迫，扰乱正常的市场秩序与社会安宁。

嘉善县公安局侦破的一起“劳务碰瓷”敲诈勒索系列案中，犯罪团伙以“不干活赚快钱”为诱饵纠集人员，专门瞄准劳动密集型企业，通过劳务中介、网络招聘平台虚假应聘，入职后采取纠缠哄闹、聚众滋扰、恶意投诉等手段向企业施压，以误工费、赔偿金等名义实施勒索，致多家企业受害。

乐清警方打掉一个非法荐股黑灰产犯罪团伙。该团伙在未取得证券投资咨询合法资质、无任何专业从业能力的情况下，假借专家荐股名义，以“保底盈利20%—40%”“亏损可补、盈利分成”等虚假承诺诱导股民，涉案金额超1000万元。

这是当前黑恶犯罪值得警惕的新动向。过去，黑恶势力盘踞在市场、工地、乡村等地，如今，一部手机就能成为他们的作案工具，令人防不胜防。

中央政法委用4个“转变”概括这种新趋势、新特点：从“网下”向“网上”、从“显性”向“隐性”、从“硬暴力”向“软暴力”、从“传统领域”向“非传统领域”“新兴行业”转变。

黑恶犯罪为什么会“变脸”？一方面，随着扫黑除恶高压态势持续，传统黑恶势力被连根拔起，转而披上隐身衣，向网络空间和新兴行业渗透；另一方面，互联网的便捷性为黑恶犯罪提供了低门槛温床。一部手机、一根网线，便能让犯罪分子跨越千山万水实施作案，打破了传统犯罪对地盘和人脉的依赖，防范难度加大。

更棘手的是，辱骂、骚扰、曝光隐私等对受害人精神伤害不轻，但在法律认定上却复杂得多。

新型黑恶犯罪还往往披着合法的外衣。有的被包装成维权，有的被包装成借贷……本质上却是有组织的敲诈勒索。

面对这一新动向，《中华人民共和国反有组织犯罪法》明确：“为谋取非法利益或者形成非法影响，有组织地进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，对他人形成心理强制，足以限制人身自由、危及人身财产安全，影响正常社会秩序、经济秩序的，可以认定为有组织犯罪的犯罪手段。”

中央也专门作出部署，从今年7月开始，利用1年左右时间，在全国范围开展深化扫黑除恶专项斗争，明确将打击重点聚焦于利用网络平台和“软暴力”手段有组织实施的黑恶犯罪。相关部门已向社会公开征集线索，重拳出击十类新型黑恶犯罪，包括：软暴力催收、恶意索赔、舆情敲诈、劳务碰瓷、碰瓷敲诈、强迫消费、色情敲诈、裸聊敲诈、网络套路贷以及网络暴力。

看不见的暴力也是暴力。躲在屏幕背后的黑手，终究逃不过法律的制裁。全国扫黑除恶专项斗争视频会议强调，“是黑恶一个不漏、不是黑恶一个不凑”，彰显了除恶务尽的雷霆担当与如履薄冰的法治敬畏。

对广大群众和市场主体来说，学会识别新型黑恶犯罪、做好自我保护至关重要。遭遇有关侵害时，记住三步：

一是保持冷静，切勿妥协。不要因为对方的恐吓而盲目转账或答应不合理要求。

二是收集证据，留痕存证。对所有骚扰电话进行录音，对短信、微信聊天记录、恶意P图、横幅等进行截屏或拍照保存。

三是及时举报，依法维权。可通过全国“12337”统一线上举报平台，填写相关信息并提交后，全国扫黑办即实时受理；也可关注各地在深化扫黑除恶专项斗争期间公布的举报热线、举报平台、举报信箱等。有关部门会严格落实线索保密、人身保护和有奖举报制度。

目前，浙江已开通多类举报渠道：举报电话 0571—87286707（工作日8：30—17：30）；举报网络犯罪可登录浙江网络举报中心或进入“浙江110”小程序提交线索；也可通过信件寄往省平安办、省公安厅扫黑办。

来 源：潮新闻

原标题： 警惕“看不见的暴力” 浙江警方接连破获多起新型黑恶犯罪案件

记者 钱祎

本文转自：温州新闻网 66wz.com