龙湾发布 2026-09-14 09:14:37

9月11日，温州湾新区党工委、龙湾区委常委会会议暨温州湾新区党工委、龙湾区委党建工作领导小组会议召开。

9月11日，温州湾新区党工委、龙湾区委常委会会议暨温州湾新区党工委、龙湾区委党建工作领导小组会议召开。会议传达学习习近平总书记关于树立和践行正确政绩观学习教育的重要指示，全面贯彻落实中央和省、市委党的建设工作领导小组会议精神，总结龙湾区学习教育开展成效，研究部署巩固拓展学习教育成果。

龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨主持会议并讲话。

会议指出，学习教育开展以来，龙湾区上下深学细悟习近平党建思想、习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述和“三个认认真真、扎扎实实”的重要指示精神，紧扣“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”总要求，扎实开展“溯源悟思想、实干创实绩”系列活动，一体推进学查改，龙湾区党员干部政治忠诚思想根基持续夯实，问题检视整改实效不断放大，为民办事服务效能加快提升，干事创业精气神全面提振，有力促进了龙湾区“十五五”开局起步各项工作。

会议强调，要把学习贯彻习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述作为长期任务，融入党委（党组）理论学习中心组学习、干部教育培训和党内政治生活，深化“溯源悟思想、实干创实绩”系列活动，突出抓好“一把手”、新提拔干部、年轻干部和关键岗位干部教育，引导各级党员干部切实把工作成效体现在增加民生福祉、推动高质量发展上来。要把学习教育整改与省委巡视整改贯通起来，紧盯“新官不理旧账”、不担当不作为等突出问题深化整治，抓好学习教育“回头看”，已销号问题要持续跟踪问效，未销号问题要紧盯不放、一抓到底。要持续压紧管党治党政治责任，加强对领导班子和领导干部决策行为监督，对选择性执行、变通执行的严肃追责问责，坚决防止已销号问题反弹回潮。要用好政绩考核“指挥棒”，鲜明树立重实干、重实绩导向，并及时梳理总结实践中的有效举措，系统提炼可复制、可推广的经验做法，推动学习教育成果固化完善、常态长效。

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原标题： 温州湾新区党工委、龙湾区委常委会会议暨温州湾新区党工委、龙湾区委党建工作领导小组会议召开

记者 蔡晨翔、李盛亮、桂寅

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