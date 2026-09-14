群众身边的这场硬仗，不能松也不会松

潮新闻 2026-09-04 09:09:00

一场攻坚决战，正在浙江各地进行。

9月2日下午，全省集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会在杭州召开。大会规格很高。据《浙江日报》报道，省委书记王浩出席并讲话，省长刘捷主持，多位省领导出席。中央纪委国家监委第三督导组组长宋寒松专程到会指导。

会议结束后，各地立即部署，召开集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进会，要求紧盯问题持续攻坚，推动集中整治取得更大实效。

要看懂这轮密集会议，得先了解来龙去脉。

整治群众身边不正之风和腐败问题，是习近平总书记反复强调的大事。

这件事直接关乎老百姓的感受。比起远在天边的“老虎”，近在眼前的“蝇贪蚁腐”，往往更直接啃食群众切身利益、损害党和政府形象。

2024年4月3日，中央纪委国家监委在全国部署开展集中整治，明确要“集中解决一批群众身边的实际问题”。2025年1月，二十届中央纪委四次全会作出“再狠抓两年”的部署，一场持续向基层延伸、直抵群众身边的系统工程深入推进。

过去两年成效如何？已阅君梳理了一组数据。

2025年，全国查处群众身边不正之风和腐败问题96.7万起，处分62.7万人，移送检察机关2.2万人——三项数据全部超过2024年。

这一年，纪检监察机关还直接或推动向群众返还被贪污侵占、截留挪用、吃拿卡要的财物776.3亿元。

打法也在升级。从2024年的“超常规开局”，到2025年的“大纵深推进”，项目化整治成为鲜明特征：“校园餐”、农村集体"三资"、乡村振兴资金使用监管、医保基金管理、养老服务、殡葬领域乱象……一个项目一个项目地“啃”，一项任务一项任务地抓。

浙江的动作，同样嵌在这条时间线里，具有鲜明的辨识度。

2025年，浙江除了承接全国集中推进的具体实事，还通过“群众点题、部门答题、纪委监督、社会评价”机制，选出4个突出问题——老年食堂管理不规范，“三小”（小药店、小医疗诊所、小美容机构）药品安全，住宅小区公共收益支出管理不规范，以及急救转运不规范，统一推进。

全省各地因地制宜解决群众急难愁盼。如龙港市推出“药安码”，群众扫码就能查药品信息、反映问题；舟山市针对急救转运整治，推动出台《院前急救救护车收费管理制度》等24项制度......

今年，集中整治进入收官之年，也是攻坚决战之年。中央纪委国家监委三次专门开会抓这件事。7月31日的会议上，中纪委相关负责人强调，“以钉钉子精神把集中整治抓紧抓实，一天也不虚度”。

从中央到省里，再到各地部署，今年的“打法”已经明确。精准施策、靶向攻坚，在农村集体“三资”管理、养老服务、医保基金管理、高标准农田建设等重点项目上集中发力。

农村集体“三资”，连着浙江农村集体经济的“家底”。“十四五”期间，浙江农村集体资产首次突破万亿元规模，“体量”约占全国的10%，总量居全国第三。村集体账本管得好不好，直接关系千万农民的钱袋子。

养老服务，则关系着全省近1500万60岁及以上的老年人。养老钱有没有被截留冒领、养老院办得规不规范，在人口老龄化加速的今天，是绕不开的必答题。

民生领域信访治理，也被放在突出位置。群众信访，往往是问题最直接的风向标。中央纪委国家监委将民生领域信访治理，列为10项重大民生实事第一位。这也意味着，整治不只是查案，更要解开群众心里的“疙瘩”。

如何让整治成效看得见、摸得着？

已阅君注意到，从中央到地方都强调，要把群众满意作为检验工作的标准。浙江则将目标拆分细化为三个“度”，即实现信访化解成效度、治理成果可见度、基层群众满意度“三个显著提升”。

方法也很明确。省委书记王浩在9月2日的会上强调，要坚持“小切口”精准破题，着力推动从解决“一件事”向治理“一类事”跃升。

从“一件事”到“一类事”，一字之别，境界迥异。比如，办理一个侵占村集体资金的案子，是“一件事”；堵上该地制度漏洞、管好农村集体“三资”，是“一类事”。

可见，收官不是收场，集中整治的最终指向，不是运动式的“一阵风”，而是行风重塑、基层善治的长久成果。

各地在部署中还要求，领导干部带头开展包案化解和接访下访，积极化解信访难题。攻坚最难啃的信访“骨头案”，靠的不只是严的基调、严的措施、严的氛围，还有领导干部往下走的脚步，咬定目标才能动真碰硬，压实责任才能形成合力。

这场群众身边的硬仗，不能松也不会松！

来 源：潮新闻

原标题： 政已阅丨群众身边的这场硬仗，不能松也不会松

记者 吴柯沁

本文转自：温州新闻网 66wz.com