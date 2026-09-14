温州日报 2026-09-14 09:27:55

近年来，平阳县持续深入实施“青城同平·青村向阳”青年发展计划，推进“青聚领航”“青创引擎”“青职护航”“青居无忧”“青潮引力”五大工程，建成21个青年入乡实践站点，培育农创客1151名、现代“新农人”7850人。

温州网讯 在平阳县昆阳镇鸣山村青年入乡实践站点，苍南籍大学生傅国贤正埋头改方案；在官岙邸村，来自永嘉的胡冬晓刚送走研学的孩子，又开始对接秋季团建；鸣竹学堂内，来自玉环的章佑芳一边招呼客人，一边接起旅行团的预订电话……他们都不是平阳本地人，但都把事业落在平阳乡村。平阳连续七年获全省乡村振兴战略实绩考核优秀，青年人才正是重要支撑。

近年来，平阳县持续深入实施“青城同平·青村向阳”青年发展计划，推进“青聚领航”“青创引擎”“青职护航”“青居无忧”“青潮引力”五大工程，建成21个青年入乡实践站点，培育农创客1151名、现代“新农人”7850人。

傅国贤大学时来过平阳，毕业后选择在平阳当“站点运营官”。月薪虽不高，但他看中的是乡村给年轻人的舞台。“企业可能三五年才给你一个项目，乡村马上让你当主体运营官。”去年，他策划落地全国高校青年入村计划，邀请山东大学、海南大学、浙江大学、中国美院、浙江财经大学等10多所高校的126名师生，在平阳大上林垟片区五个村待了9天。“五个村发布任务，大学生团队做文创、拍短视频、搞宣发，全流程都是他们自己跑。”更让他骄傲的是，母校温州商学院与平阳校地共建，把毕业论文写在乡村大地上，把五个村变成毕业设计选题。“乡村像一块试验田，容得下年轻人试错，也逼着人快速成长。”

平阳媳妇胡冬晓是一位网红主播。两年前，她辞掉稳定的工作，带着孩子回到婆家官岙邸村，担任该村乡村CEO。村里已有珑玥潭景区、水上乐园，还有平阳农资仓储基地，但她发现还有16个庭院闲置着。于是，她将庭院流转过来，引主理人入驻，做起琴、棋、书、画、诗、酒、茶等业态，村集体按营业额10%分成。今年2月，她又把资源“串”起来：与温州大学国际教育学院合作英语角，不同国家的留学生每月来一次。“孩子们和留学生同吃同住3天，回来写作文说开阔眼界的同时还提升了英语口语水平。”暑期研学、过年民俗活动、三八节“女神”团建——16个庭院带动村内48人就业。“不一定马上赚大钱，但能让人看到这里有舞台。”她说。

平阳女婿章佑芳因喜欢鸣山环境，经常来村里喝茶。于是被朋友拉过来充当鸣山村家庭教育公益课的赞助人，一年资助几万元。“本来就想做做公益，没想到来上课的人不愿走，要留下吃饭；吃饭的人多了，又派生出餐饮、团建。”原本600多平方米的空间，如今扩到3000多平方米。公益课从一周一次变成两次，还增加了心理咨询等公益课程。“做公益居然被‘逼’出了一条产业链，赚的钱再次投入公益课和场地扩展。”他深深体会到了“酒香不怕巷子深”，现在很多温州的旅行团都慕名而来，团建预约都要提前。

鸣山村曾是有名的网红村，但近年来，随着其他村庄走红，游客有了新的去处，鸣山村的人气不如从前。可鸣巷茶咖负责人子桐并不慌。她选在鸣山落户，看中的是原生态气质、不扰民的大空间和停车方便。“空间做得好，自然会吸引人。我不需要顺路客，我要的是游客特地过来。”她说，主理人得有自己的内核。

从傅国贤的“试验田”，到胡冬晓的“平台”，再到子桐的“内核”，青年与乡村，正在平阳双向奔赴。七年优秀，靠的正是这样一群愿意留下来的年轻人。

来 源：温州日报

原标题： 持续推进“青城同平·青村向阳”青年发展计划，乡村振兴“大考”七连优

平阳乡村成为年轻人的成长试验田

记者 黄伟 平阳融媒记者 赵哲璐 孙慧慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com