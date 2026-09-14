瓯海区委书记刘云峰开展大走访大调研大服务大解题活动 ，精准服务企业纾困赋能发展

瓯海发布 2026-09-14 09:14:37

9月11日，瓯海区委书记刘云峰深入企业一线，开展大走访大调研大服务大解题活动，面对面倾听企业诉求、现场协调解决发展难题，助力企业转型升级、提质增效。

9月11日，瓯海区委书记刘云峰深入企业一线，开展大走访大调研大服务大解题活动，面对面倾听企业诉求、现场协调解决发展难题，助力企业转型升级、提质增效。瓯海副区长陈澄博参加调研。

在温州蓝道集团股份有限公司新厂房项目现场，刘云峰实地了解其装修附属工程施工进度，仔细了解项目建设推进、投产筹备及未来发展规划。他指出，要在保障施工安全和工程质量的基础上，抢抓工期全力加快建设进度，推动项目早日竣工投产。希望企业依托新项目建设契机，树立全新发展理念，聚焦智能眼镜、高端镜片等主导产品，大力推进智能制造升级，积极培育新质生产力，推动传统产业实现高端化、智能化转型升级。相关部门要主动靠前服务，精准落实惠企举措，统筹考虑厂区周边交通优化、环境提升等配套建设，持续完善产业发展环境，为企业做大做强、持续向好提供坚实保障。

随后，刘云峰先后走访了温州市千百梦鞋业有限公司、伯乐鞋业有限公司、润邦鞋业有限公司，走进生产车间、产品展厅，查看生产流程、工艺技术和产品展示，详细询问企业生产经营、市场拓展、产能规模和发展规划，深入了解企业当前发展态势与实际需求。

调研中，刘云峰对辖区鞋企发展思路清晰、发展势头强劲的良好态势予以肯定。针对企业提出的扩产增效、场地扩容等发展诉求，刘云峰与相关部门和属地街道会商研判、现场解题，强调要持续深化为企服务，精准对接企业发展痛点难点、所盼所需，落实助企惠企举措，全力护航辖区企业稳生产、拓市场、促转型、增效益。

刘云峰勉励企业要立足长远、深耕主业，坚持高起点谋划、高标准发展，持续强化创新驱动，不断优化生产工艺、升级产品品质，推进生产智能化改造，进一步拓宽市场渠道，增强企业核心竞争力和持续发展生命力。要扎实做好企业传承发展，培育壮大新生代企业家队伍，持续激发民营企业发展活力。希望企业依托自身设计研发、内外贸易优势，在做强自身的同时辐射带动行业协同发展，为瓯海实体经济高质量发展贡献更多力量。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰开展大走访大调研大服务大解题活动 ，精准服务企业纾困赋能发展

记者 黄冰娥、伍志翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com