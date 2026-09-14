看不见的暴力！黑恶犯罪在“变脸”

潮新闻 2026-09-03 09:09:00

不是拳打脚踢，也不是刀棍相向，但同样令人不寒而栗。

近日，全国11家法院对12件黑恶犯罪案件一审公开宣判，12个黑恶犯罪组织、163名被告人被依法判处刑罚。

这批案件，让人看到一种不一样的黑恶犯罪形态。

天津市蓟州区法院审理的李某某恶势力组织案中，李某某等人长期高利放贷，在暴力手段之外，还通过网上辱骂、发送侮辱性照片、上门喷字等“软暴力”手段催收非法债务，涉及10余名被害人，还造成当地群众心理恐慌。纠集者李某某被判处有期徒刑4年10个月。

还有山东日照市东港区法院审理的马某某恶势力犯罪集团案中，马某某等人通过互联网招工平台，假借务工之名进入建筑工地，以饮食居住习惯为由蓄意滋事，辱骂、围堵、威胁拉闸断电等手段施压，向用工方强索不合理的路费、误工费等。首要分子马某某被判处有期徒刑6年。

没有血淋淋的现场，却一样让人喘不过气。

这正是当前黑恶犯罪一个值得警惕的新动向。过去盘踞市场、工地等的黑恶势力，如今一部手机就能成为他们的“作案工具”，让人防不胜防。

中央政法委用4个“转变”概括了这种新趋势新特点：从“网下”向“网上”、从“显性”向“隐性”、从“硬暴力”向“软暴力”、从“传统领域”向“非传统领域”“新兴行业”转变。

为什么会“变脸”？

一方面，扫黑除恶专项斗争开展以来，传统领域的黑恶势力受到毁灭性打击，“村霸”“矿霸”“街霸”“市霸”等被一个个铲除，不甘退出的黑恶势力就逐渐“换面孔”，寻找新的生存空间。

另一方面，互联网的快速发展，降低了犯罪门槛。不需要纠集一群人打打杀杀，不需要在当地有势力有地盘，只要有手机、有网络，就能跨区域作案——被害人可能在一个城市，作案人可能在几千公里外的另一个城市。

更棘手的是，“软暴力”难认定，也难防范。

打人是故意伤害，有伤情鉴定。辱骂、骚扰、曝光隐私、PS侮辱性照片，对精神的伤害一点不轻，但在法律认定上却复杂得多。

还要看到，新型黑恶犯罪往往披着“合法”的外衣。有的被包装成“维权”，有的被包装成“借贷”……听着冠冕堂皇，本质上就是有组织的敲诈勒索。

面对这一新动向，法律武器其实早已就位。

《反有组织犯罪法》明确将“为谋取非法利益或者形成非法影响，有组织地进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，对他人形成心理强制，足以限制人身自由、危及人身财产安全，影响正常社会秩序、经济秩序的”，认定为有组织犯罪的手段。

中央还专门作出部署，从今年7月开始，利用1年左右，在全国范围开展深化扫黑除恶专项斗争。

从2018年开始的3年扫黑除恶专项斗争，到常态化扫黑除恶，再到此次启动的为期一年的深化扫黑除恶专项斗争，这条战线一直在延伸。但扫黑除恶不是一劳永逸的事，因为其具有顽固性、反复性、复杂性，不可能毕其功于一役。

目前，各地正在公开征集线索，十类新型犯罪都算“黑恶”：“软暴力”催收、恶意索赔、舆情敲诈、务工敲诈、碰瓷敲诈、强迫消费、色情敲诈、裸聊敲诈、网络套路贷、网络暴力等。

但也需划清一条边界：不是所有网络纠纷、催债行为都是黑恶犯罪。

黑恶犯罪有严格的法律认定标准，要具备组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征等。普通的民事纠纷、单个的违法行为，与有组织的黑恶犯罪不能画等号。

我们既不能低估新型黑恶犯罪的危害，也不能扩大化、标签化。分清边界，精准打击，是法治的应有之义，也是扫黑除恶行稳致远的关键。

面对隐秘变形的黑恶犯罪，政法机关也在迭代升级打击手段，加强对网络黑灰产业链的全链条打击、对“软暴力”行为的精准定性、对新型犯罪模式的深入研究。

那么，普通人遇到了该怎么办？

对广大群众来说，了解这些新型黑恶犯罪形态，学会自我保护，同样重要。记住三步：

一是保持冷静，切勿妥协。不要因为对方的恐吓而盲目转账或答应不合理要求。

二是收集证据，留痕存证。对所有骚扰电话进行录音，对短信、微信聊天记录、恶意P图、横幅等进行截屏或拍照保存。

三是及时举报，依法维权。可通过全国“12337”统一线上举报平台，填写相关信息并提交后，全国扫黑办即实时受理；也可关注各地在深化扫黑除恶专项斗争期间公布的举报热线、举报平台、举报信箱等。有关部门会严格落实线索保密、人身保护和有奖举报制度。

传统黑恶犯罪尚未根除，新型黑恶犯罪不断涌现。这决定了扫黑除恶必须始终保持高压震慑态势，不断提高发现、打击、惩处能力。更重要的是，要铲除黑恶犯罪滋生的土壤。规范网络平台责任，治理行业乱象，完善社会治理，让黑恶势力无处遁形、无处生根。

看不见的暴力，也是暴力。躲在屏幕背后的黑手，终究逃不过法律的制裁。

来 源：潮新闻

原标题： 政已阅丨看不见的暴力！黑恶犯罪在“变脸”

记者 钱祎

本文转自：温州新闻网 66wz.com