乐清市委书记戴旭强调研文旅经济活力提振行动

乐清发布 2026-09-14 09:14:37

9月12日，乐清市委书记戴旭强赴乐成街道，调研文旅经济活力提振行动。

9月12日，乐清市委书记戴旭强赴乐成街道，调研文旅经济活力提振行动。他强调，要深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，聚焦以文塑旅、以旅彰文，深入实施文旅经济活力提振行动，推动文化资源活起来、商业氛围热起来、旅游体验优起来，为高质量发展增添新活力、注入新动能。

北大街承载着1600多年的岁月故事，历史文化底蕴深厚。去年10月，北大街历史文化街区焕新亮相，成为乐清激活文旅经济的新IP。沿着青石板路，戴旭强行走在古今交融的街区上，实地察看空间利用、业态布局、环境改造、日常运营等情况，并走进沿街商铺，与主理人面对面交流。他鼓励主理人要做精特色、创新模式，持续优化文化体验场景，更好满足多样化消费需求，把生意经营得更加红火。相关单位要强化服务保障，为商户发展提供更优质环境，让街区文旅业态更加兴旺。

在随后的座谈会上，戴旭强听取北大街历史文化街区运营和提升情况汇报，并同与会人员就接下来街区业态提升和项目谋划展开交流。

戴旭强强调,历史文化街区是传承地域文脉的重要载体，更是激活文旅消费、提升城市品位的关键抓手。要坚持视角向内进行全面检视，秉持尊重科学、尊重市场、尊重专业的原则，系统分析经营收益、客源结构、游客评价等要素，精准开展评估研判，不断优化空间业态布局，持续激发街区活力，让老街真正聚人气、接地气。要强化规划引领和系统谋划，坚守“打造老城重焕活力的发动机、展示历史文化的主窗口、留住乡愁的主平台和景城联动的主枢纽”初心，坚持市场化理念，构建政府引导、专业指导、公司化运营、社会化参与的体系，推动街区运营可持续、长效化发展。要健全组织架构、强化要素保障，压紧责任链条、强化协同联动，积极争取政策、资金等资源要素支持，列出任务清单、做好时序安排，一任接着一任干，高标高质打造更多新成果，推动“文旅流量”转化为“经济增量”。

乐清市领导陈微燕、陈晓炬参加调研。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强调研文旅经济活力提振行动

记者 蔡甜甜、曾盼

本文转自：温州新闻网 66wz.com