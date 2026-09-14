浙江公安机关纵深推进深化扫黑除恶专项斗争 共打处234个涉黑恶团伙，破获案件3735起

潮新闻 2026-09-03 09:09:00

记者29日从省公安厅获悉，浙江公安机关在前期精准研判、深入侦查的基础上，围绕软暴力催收、恶意索赔、舆情敲诈、劳务碰瓷、碰瓷敲诈、强迫消费、色情敲诈、裸聊敲诈、网络“套路贷”、网络暴力等新型黑恶犯罪和“六霸”等传统黑恶犯罪，波次开展“钱潮三十四号”“钱潮三十五号”集中收网行动，共打处234个涉黑恶团伙，抓获嫌疑人2901名，破获案件3735起，扣押涉案资产4780余万元，迅速掀起深化扫黑除恶专项斗争的新高潮，有力震慑各类违法犯罪活动，筑牢社会安全防线。

今年7月，党中央部署深化扫黑除恶专项斗争以来，全省公安机关迅速制定工作方案，成立多警种联合攻坚的工作专班，完善运行机制，通过设置信箱、开通举报电话及微信公众号等方式面向社会公开征集线索；充分运用大数据手段和智能化技术，深挖扩线、抽丝剥茧，成功锁定一批涉黑恶团伙及重点人员，以“零容忍”态度向黑恶势力发起新一轮凌厉攻势，全力维护社会大局稳定和人民群众生命财产安全。

近年来，浙江公安机关深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，认真贯彻落实省委省政府和公安部决策部署，坚持“打早打小、露头就打”，始终保持对黑恶犯罪的严打高压态势，带动破获一批刑事治安案件。今年以来，全省社会治安持续向好，全省警情、刑事案件同比分别下降14.3%、13.48%。

【潮新闻+】浙江公安公布五起典型案例

案例一

杭州公安成功打掉一个涉嫌网络“套路贷”犯罪团伙

近日，杭州市公安机关组织警力开展集中收网行动，成功打掉一个涉嫌网络“套路贷”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人55名，查扣涉案资金1100万元。

经查，该团伙自2025年10月以来，搭建虚假购物网站，设立非法放贷平台，打着“先享后付”旗号，捆绑茶叶销售，开展短期“套路贷”业务。该团伙设置7天、14天超短期借贷周期，依靠高额利息、逾期违约等方式不断垒高债务，逼迫借款人短时间内背负翻倍欠款。针对逾期欠款人员，该团伙频繁使用电话轰炸、上门滋扰纠缠等“软暴力”手段催收讨债，严重扰乱群众日常生活，引发大量群众投诉信访，社会影响恶劣。

目前，案件正在进一步侦办中。

案例二

温州公安成功打掉一个涉嫌强迫交易犯罪团伙

近日，温州市公安机关成功打掉一个在美容领域涉嫌强迫交易犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名。

经查，该团伙在温州永嘉、鹿城、瓯海等地开设美容店，以免费体验、赠送礼品为噱头，诱骗顾客进店。随后，店内美容师在顾客面部涂抹刺激性物质，导致顾客脸部红肿、刺痛。其余团伙成员趁机宣称顾客皮肤有毒素，并以“若不购买店内高价服务及产品，症状将无法消除，甚至会导致留疤、毁容”为由，对顾客进行恐吓。同时，团伙成员强行阻拦顾客离开，迫使顾客接受高价服务。

目前，案件正在进一步侦办中。

案例三

湖州公安成功打掉一个涉嫌催收非法债务犯罪团伙

近日，湖州市公安机关成功打掉一个涉嫌催收非法债务的恶势力组织，抓获犯罪嫌疑人12名，破获非法经营、催收非法债务、开设赌场、寻衅滋事、容留吸毒等案件20余起。

经查，该团伙长期盘踞湖州南浔等地开设赌场，组织大量人员参赌，并向赌客和社会不特定人员非法高利放贷。随后，该团伙通过网络辱骂、滋扰、威胁以及网下跟踪、恐吓、摆放花圈等多种“软硬暴力”手段非法催收债务，严重扰乱社会秩序。

目前，案件正在进一步侦办中。

案例四

金华公安成功打掉多个涉嫌强迫交易犯罪团伙

近日，金华市公安机关组织400余名警力，在省内及外省多地开展集中收网，成功打掉多个以“中奖引流、施压签单、强卖商品”手段实施诈骗及强迫交易的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人100名，查扣涉案电脑、平板、手机等电子设备180余部，以及用于引流的数码配件2000余件、账单合同数百份。

经查，这类团伙多选择外来务工人员较为集中的城郊接合部作案。其以“新店开业”、“免费抽奖”为诱饵，引诱受害人扫码“中奖”，随后将其引流至实体店内。在受害人领取奖品环节，诱导其在自制合约上签字，合约中暗藏“设备限制离开当地”、“禁止关机”、“必须接听回访”等苛刻条款以及高额违约金陷阱。一旦受害人放弃领奖，团伙便采取言语威胁、围堵等手段，谎称将直接扣款或影响征信，迫使受害人高价“买断”奖品或价格畸高的虚拟通讯套餐。经查，涉案产品实为低价组装机与贴牌机，定制套餐成本仅千余元，却以数千至上万元高价兜售。

目前，案件正在进一步侦办中。

案例五

舟山公安成功打掉一个涉嫌敲诈勒索犯罪团伙

近日，舟山市公安机关组织开展集中收网行动，成功打掉一个以线上恶意索赔方式实施敲诈勒索的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人24名，查扣作案电脑20余台、手机50余部。

经查，该团伙在省外设立据点，组建采购部、客服部，通过互联网平台批量购买商品，以商品虚假宣传为事由，采用拨打12345投诉、12315举报为威胁，对全国各地小微企业实施敲诈勒索，利用商家担心被处罚的心理迫使支付“赔偿款”，已查明涉及商户1100余家。

目前，案件正在进一步侦办中。

来 源：潮新闻

原标题： 浙江公安机关纵深推进深化扫黑除恶专项斗争 共打处234个涉黑恶团伙，破获案件3735起

记者 王逸群 通讯员 张范

本文转自：温州新闻网 66wz.com