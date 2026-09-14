乐清发布 2026-09-14 09:14:37

9月11日，乐清市委书记戴旭强督导集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作。

9月11日，乐清市委书记戴旭强督导集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，牢固树立和践行正确政绩观，动真碰硬、靶向发力、精准补短、系统施治，纵深推进集中整治工作，以实实在在的成效提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

农村集体“三资”管理是群众关心关注的焦点。在城东街道新塘村，戴旭强察看标准厂房项目，了解农村集体“三资”管理情况以及片区抱团发展举措。他强调，要从严抓实农村“三资”规范化管理，进一步健全管理制度、规范运营流程，切实守好农村集体“家底”。要严守安全生产底线，科学谋划业态布局，构建“上下楼就是上下游”的产业生态，不断放大项目综合效益。

高标准农田建设是保障粮食安全、推动农业现代化的基础性工程。在石帆街道上河头村，戴旭强详细了解该处高标准农田建设项目推进情况后强调，要以抓工业的力度抓好农业，统筹抓好高标准农田建设与农业经济发展、美丽田园建设等工作，不断提升土地利用效率和综合效益，切实守护良田沃土、保障农业稳产增收。

小区是城市治理的“最后一公里”，也是民生福祉的“前沿阵地”。走进城南街道天豪公寓，戴旭强详细了解物业服务、小区管理等情况。戴旭强指出，要健全党建引领下的多元共治机制，推动在职党员下沉报到，发动小区居民参与邻里互助，构建共建共享治理格局。要规范业委会运行和物业服务行为，探索物业菜单式服务等新举措，持续提升小区管理服务品质，全力打造和谐宜居的幸福家园。

戴旭强强调，为民造福是最大的政绩，整治群众身边不正之风和腐败问题，就是要把好事实事做到群众心坎上。要坚持问题导向，聚焦重点领域和关键环节，精准发力、靶向施治，以整治实效增进民生福祉。要坚持标本兼治，统筹抓好“当下改”与“长久立”，真正实现从“专项整治”向“常态长治”转变。要做好总结提炼，系统梳理一批典型案例、特色做法，打造更多具有乐清辨识度的标志性成果。

乐清市领导倪志超、陈万钦、陈晓炬参加督导。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强督导集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作

记者 蔡甜甜、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com