瑞安发布 2026-09-14 09:14:38

日前，瑞安市委常委会会议暨瑞安市委党的建设工作领导小组会议召开，传达学习习近平总书记关于树立和践行正确政绩观学习教育的重要指示精神，听取中央、省委和温州市委党的建设工作领导小组会议精神和瑞安市学习教育总结及下步工作建议的汇报。

日前，瑞安市委常委会会议暨瑞安市委党的建设工作领导小组会议召开，传达学习习近平总书记关于树立和践行正确政绩观学习教育的重要指示精神，听取中央、省委和温州市委党的建设工作领导小组会议精神和瑞安市学习教育总结及下步工作建议的汇报。

瑞安市委书记李剑锋主持会议并讲话。

会议指出，自树立和践行正确政绩观学习教育开展以来，瑞安市认真贯彻中央、省委、温州市委相关部署，以推动正确政绩观落地生根为主线，通过“以学正观”，坚定了理想信念，通过“以学促改”，整改了查摆问题，通过“以学正风”，践行了初心使命，通过“以学促干”，干出了发展实绩，涌现出一批践行正确政绩观的鲜活实践案例。

会议强调，树立和践行正确政绩观是一项长期任务，必须常抓不懈、久久为功，持续健全常态长效机制，巩固拓展学习教育成果，要把政绩体现在推动高质量发展的成效上，体现在缩小“三大差距”的成效上，体现在人民群众的幸福感、满意度上。要坚持凝心铸魂，打牢“立党为公”的思想根基，把学深悟透习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述作为长期的政治任务，深化“溯源悟思想、实干创实绩”系列活动，深学细悟总书记在浙江工作期间五次调研瑞安的重要精神，特别是落实好“三个基层”重要要求。要坚持发展为要，把准“为民造福”的价值导向，始终把群众满意度作为衡量政绩的第一标尺，坚持做到“问政于基层、问需于基层、问计于基层”，全力办好一批民生实事。要坚持标本兼治，健全“科学决策”的制度体系，把常态化查改问题作为防止政绩观偏差的重要手段，举一反三深挖反复性问题背后的制度根源，及时修订完善管理办法，推动从解决“一件事”向治理“一类事”延伸。要坚持压实责任，强化“真抓实干”的浓厚氛围，把政绩观考察嵌入干部选育管用全过程，健全容错纠错和澄清正名机制，旗帜鲜明为担当者担当，持续巩固真抓实干、奋勇争先的浓厚氛围。

来 源：瑞安发布

原标题： 瑞安市委常委会会议暨瑞安市委党的建设工作领导小组会议召开：凝心铸魂久久为功？推动正确政绩观落地生根

记者 黄丽云

本文转自：温州新闻网 66wz.com