潮新闻 2026-08-04 09:09:00

为期一年的深化扫黑除恶专项斗争，已经启动。

全国扫黑除恶专项斗争视频会议日前召开，对这项工作进行了再部署、再动员。会议提出，要扎实开展深化扫黑除恶专项斗争，努力建设更高水平的平安中国。会议要求突出打击重点，在依法严厉打击传统黑恶势力基础上，重点打击利用网络平台和“软暴力”手段有组织实施的黑恶犯罪。

让我们把时间往前回溯。2018年1月，中共中央、国务院发出通知，为期3年的扫黑除恶专项斗争以雷霆万钧之势拉开帷幕。这3年间，全国公安机关打掉3644个涉黑组织、11675个涉恶犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人23.7万名，打掉的涉黑组织是前10年总和的1.3倍。2021年，专项斗争转入常态化阶段。到2025年，全国刑事案件、命案分别同比下降12.8%、8.7%，皆为本世纪以来最低。

不难看出，我国常态化扫黑除恶斗争已取得明显成效。为何此时仍要召开全国性会议，并重点提出“深化”？

中央政法委负责同志在答记者问时曾表示，黑恶犯罪具有顽固性、反复性、复杂性，一些黑恶犯罪隐秘变形，传统黑恶犯罪尚未根除，需要下更大功夫推进常态化扫黑除恶。

这里提到的“隐秘变形”，就是指一些黑恶犯罪正在从“网下”向“网上”、“显性”向“隐性”、“硬暴力”向“软暴力”、“传统领域”向“非传统领域”“新兴行业”转变。

因此，深化扫黑除恶，不是简单的“再搞一次”，而是针对新形态、新特征的精准发力。正如会议所指出的，要“深化对新形势下涉黑涉恶违法犯罪形态、特征、规律的研究把握”。这意味着打击思路必须跟着犯罪形态一起升级。

今年重点打什么？会议划得也很清楚：在依法严厉打击传统黑恶势力基础上，重点打击利用网络平台“软暴力”手段有组织实施的黑恶犯罪。

具体来说，包括利用网络平台和“软暴力”手段有组织地实施裸聊敲诈、非法放贷、非法催收、舆情敲诈、恶意索赔、强迫消费、劳务碰瓷、色情敲诈等黑恶犯罪及相关犯罪。此外，专项斗争还将依法严厉打击跟踪滋扰、威胁恐吓、敲诈勒索等“软暴力”涉黑涉恶犯罪。

“软暴力”不是新词，但将其与网络平台结合，其实会形成一类十分危险的犯罪形态——

不挥刀、不动拳，却通过如跟踪滋扰他人、恶意举报诬陷、播哀乐摆花圈、喷油漆堵锁眼、摆场架势示威等手段，有组织地侵害群众利益、扰乱市场秩序，造成的社会危害不亚于传统黑恶，有时更甚。

其之狠毒，一个案例足以说明。

最高人民检察院曾披露一起受害人超万名的网络黑恶犯罪典型案例：

江西南昌汤某甲团伙在进行“套路贷”的过程中，采取发送拼接被害人头像的淫秽图片和侮辱、威胁性短信，以及电话滋扰、短信轰炸等“软暴力”手段，对不能按期还款的被害人及其父母、亲友、同事、同学进行滋扰施压，索取“债务”，共实施“软暴力”催收1万余单。

抽样取证259名被害人中，有140余人被“软暴力”催收，230名被害人亲朋被滋扰。经对扣押的手机进行抽查，仅18部手机中就存有发送过的侮辱、淫秽图片500余张。20余名年轻被害人自杀、自残、抑郁、退学等。

看似没有拳脚相加，实则对受害人是“刀刀见血”。而且，这类犯罪往往披着“合法经营”的外衣，手段往往更隐蔽、利益链条更复杂、取证难度更大，对基层治理和社会秩序无疑构成了新的挑战。

打击新型黑恶犯罪刻不容缓。已阅君梳理发现，截至发稿前，全国已有多个省份召开省级部署会议，细化任务举措。如安徽要求迅速掀起深化扫黑除恶专项斗争强大攻势；重庆于8月2日召开全市深化扫黑除恶转向斗争部署会议，明确突出打击重点、结合该市实际、壮大正面宣传声势等要求。陕西、甘肃、云南等省份也都迅速开展落实。

扫黑除恶，只有“进行时”。本次会议还强调了八个字：惩防并举、标本兼治。打掉几个团伙是治标，铲除滋生土壤才是治本。这就需要深化重点行业领域、重点地区防范整治，让黑恶势力无孔可入，让“保护伞”无处生根。

是黑恶一个不漏，不是黑恶一个不凑。深化扫黑除恶，为的不仅是打击犯罪，更是为了回应人民群众对朗朗乾坤、清平世界的深切期盼。

来 源：潮新闻

原标题： 政已阅丨扫黑除恶，怎么深化

记者 宋哲源

本文转自：温州新闻网 66wz.com