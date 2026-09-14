瑞安市委常委会召开会议：认真学习贯彻习近平总书记重要讲话重要文章重要指示精神 传达学习省委书记王浩在瑞调研讲话精神

瑞安发布 2026-09-14 09:14:38

9月11日，瑞安市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要文章、重要指示精神，同时传达学习省委书记王浩在瑞调研讲话精神，研究部署瑞安市贯彻落实意见；听取瑞安市防御应对“9·1”特大暴雨工作情况，研究部署下步防汛防台工作。

9月11日，瑞安市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要文章、重要指示精神，同时传达学习省委书记王浩在瑞调研讲话精神，研究部署瑞安市贯彻落实意见；听取瑞安市防御应对“9·1”特大暴雨工作情况，研究部署下步防汛防台工作。

瑞安市委书记李剑锋主持会议。

会议传达学习习近平总书记出席国家科学技术奖励大会、两院院士大会、中国科协第十一次全国代表大会、在上海考察时的重要讲话精神，在《求是》杂志上发表的重要文章《做焦裕禄式的县委书记》精神。会议强调，要做强“两新”融合引擎，建强“一城一室一园”科创平台体系，提速大孵化器“20”攻坚，深化企业创新“5个90%”等举措，加大招才引智力度，推动更多科技创新成果应用转化。要推动城乡融合发展，深入推进城市更新省级试点，系统推进“好房子、好小区、好社区、好城区”建设，持续抓好和美乡村、未来乡村建设，持续优化人居环境。要推动共同富裕先行，深入实施公共服务“七优享”行动，深化“医康养护助”、农村“三位一体”等改革，联动推进共富工坊、共富基地、共富市集建设，不断缩小城乡收入差距。要推动实干担当作为，巩固拓展学习教育成果，让“四个常怀”成为瑞安干部最鲜明的标识，持之以恒涵养良好政治生态。

会议传达学习习近平总书记对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神和在中共中央政治局会议上的重要讲话精神、在《求是》杂志上发表的重要文章《提高防灾减灾救灾能力》精神，要求按照省和温州市部署，慎终如始抓好防汛防台工作。要强化局地强降雨精准预警和分级叫应，实现监测高质高效、风险提前研判；要紧盯小流域山洪和地质灾害、道路交通、水利工程、城市运行等重点领域，加强排查整治；要精准排摸底数，完善细化转移人员清单、实施方案和安置服务机制；要统筹各类应急救援力量，备足备齐防汛防台物资和抢险装备，以强有力的防灾减灾救灾能力，保障人民群众生命财产安全。

会议指出，省委书记王浩深入瑞安调研，精准悉心指导防汛防台、灾后恢复治理等工作，看望慰问基层党员干部和群众。我们要统筹力量、集中攻坚，全力抓好灾后恢复，确保受灾情况应统尽统、灾损处置梯次推进、财产损失应赔快赔，帮助群众和企业尽快恢复正常生产生活秩序。要强基固本、守牢底线，全力建好平安瑞安，抓实抓好防汛防台、安全生产、社会治理工作，深入排查治理各领域风险隐患，把矛盾纠纷化解工作做到群众心坎上。要聚焦发展、“六干”争先，全力交出高分报表，坚持抓好服务保障，推动重大项目和民生实事快开工、快建设、快见效，确保高质量完成全年经济社会发展目标任务。

来 源：瑞安发布

原标题： 市委常委会召开会议：认真学习贯彻习近平总书记重要讲话重要文章重要指示精神 传达学习省委书记王浩在瑞调研讲话精神

记者 陈豫州

本文转自：温州新闻网 66wz.com