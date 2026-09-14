温州日报 2026-09-14 09:27:55

为破解外贸企业跨境服务“多头跑、折返跑”痛点，日前，瓯海区商务局联合外汇、金融等部门，在瓯海农商银行娄桥支行设立全区首个外贸综合服务窗口暨外汇服务站。该窗口辐射眼镜小镇及周边企业，通过集成涉外政务与金融服务，将原本分散在各部门的业务办理链条前移至企业“家门口”，实现跨境服务一站式办理。

温州网讯 为破解外贸企业跨境服务“多头跑、折返跑”痛点，日前，瓯海区商务局联合外汇、金融等部门，在瓯海农商银行娄桥支行设立全区首个外贸综合服务窗口暨外汇服务站。该窗口辐射眼镜小镇及周边企业，通过集成涉外政务与金融服务，将原本分散在各部门的业务办理链条前移至企业“家门口”，实现跨境服务一站式办理。

走进服务大厅，涉外政务服务清单、跨境金融与非金融服务清单清晰上墙，汇率避险、跨境电商、外汇政策合规三大特色专区一目了然。“以前办原产地证打印、外汇申报要跑好几个地方，现在楼上楼下一站式搞定，太方便了！”9月11日，眼镜出口企业单证员李女士在窗口办理业务后连连点赞。该窗口已整合企业登记注册、单一窗口开通、原产地证打印、跨境电商备案、外汇收入申报等高频事项，让企业“进一扇门、办所有事”。

“眼镜小镇内外贸企业多，对涉外服务需求也多。”瓯海农商银行国际业务部总经理陈海曼介绍，服务站立足区域产业特色，提供从业务咨询到代办全流程服务，尤其针对初创型外贸企业“不懂流程、怕踩合规坑”的痛点，配备专员提供政策宣讲、风险提示、实操指导，让企业“出海”更有底气。

据悉，该窗口还将升级打造“共享汇客厅”，融合商务洽谈、政策宣讲、政企对接等功能，通过“主题沙龙+入企走访+线上社群”常态化机制，持续延伸服务触角，让专业、便捷的跨境服务触手可及，为区域外贸高质量发展注入新动能。

来 源：温州日报

原标题： 瓯海设立首个外贸综合服务窗口 一窗集成 直达企业

记者 洪越风 瓯海融媒记者 卢芊好

本文转自：温州新闻网 66wz.com