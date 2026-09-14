文成发布 2026-09-14 09:14:38

9月12日，文成县委党的建设工作领导小组会议召开，传达学习习近平总书记关于树立和践行正确政绩观学习教育的重要指示精神和中央、省委、市委有关会议精神，总结文成县学习教育开展情况，研究部署巩固拓展学习教育成果。

9月12日，文成县委党的建设工作领导小组会议召开，传达学习习近平总书记关于树立和践行正确政绩观学习教育的重要指示精神和中央、省委、市委有关会议精神，总结文成县学习教育开展情况，研究部署巩固拓展学习教育成果。文成县委书记杨德听主持会议并讲话。

会议指出，学习教育开展以来，文成县上下深学细悟习近平党建思想、习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述和“三个认认真真、扎扎实实”的重要指示精神，紧扣“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”总要求，一体推进学查改，扎实开展“溯源悟思想、实干创实绩”系列活动，取得了明显成效。

会议强调，文成县上下要把树立和践行正确政绩观作为一项长期任务，以永不松懈的节奏、永不衰减的劲头、永不停歇的脚步，不断把树立和践行正确政绩观引向深入、落到实处，为推动文成高质量发展作出新的更大贡献。要在凝心铸魂上持续发力，把正确政绩观根植于心。将学习贯彻习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述作为终身课题，经常性查改政绩观偏差问题，持续做深做精做透循迹溯源，在深学细悟、对标践行中坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要在真抓实干上持续发力，把正确政绩观力践于行。坚持把正确政绩观贯穿抓落实、解难题、促发展全过程，自觉对标落实党中央和省市委部署要求，大力弘扬“六干”作风，高效落实“十重百项”清单，确保高质量完成全年各项目标任务，努力为省市发展大局多作贡献。要在整改提升上持续发力，把正确政绩观固化于常。结合巡察、审计、统计等监督，对查摆问题清单和集中整治台账逐一过筛、对账销号，适时开展“回头看”，对反复出现的共性问题举一反三、建章立制，确保做到“整改一个问题、完善一项机制、规范一个领域”。要在管党治党上持续发力，把正确政绩观恪守于严。锚定打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板，加强对政绩观偏差行为的管理监督，严肃查处政绩观偏差导致的违纪违法行为，坚决防止“低级红”“高级黑”，全力营造风清气正、勤廉干事的良好政治生态。

来 源：文成发布

原标题： 县委党的建设工作领导小组会议召开

记者 夏季、雷思涵

本文转自：温州新闻网 66wz.com