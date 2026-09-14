文成发布 2026-09-14 09:14:39

9月12日，文成县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署文成县贯彻落实意见。

9月12日，文成县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署文成县贯彻落实意见。文成县委书记杨德听主持会议。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记对山东青岛市北海造船厂一货轮火灾事故作出的重要指示精神，汲取教训、警钟长鸣，以“时时放心不下”的责任感落实安全生产各项措施，防范和遏制重特大安全事故发生。要紧盯重点、筑牢防线，加力排查整治各类火灾隐患，确保排查到边到底、整治见底清零。要健全机制、压实责任，从严落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，确保遇有突发情况第一时间响应处置。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《坚持落实管党治党政治责任》精神，筑牢对党忠诚的政治品格，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要用好失责必问的惩戒利器，牢固树立和践行正确政绩观，锲而不舍落实中央八项规定精神，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。要拧紧权责对等的责任链条，压紧压实各级党委（党组）全面从严治党主体责任、党委（党组）书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”、纪检监察机关监督责任，推动管党治党责任主体到位、责任要求到位、考核问责到位。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记致全国广大教师和教育工作者的节日祝贺和诚挚问候精神，牢牢把握育人正确方向，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，促进学生德智体美劳全面发展。要大力弘扬教育家精神，把师德师风作为评价教师第一标准，持续提升教师专业素质能力，培育一批骨干教师、学科带头人、名校长名师。要厚植尊师重教良好氛围，各级党委政府切实扛起责任，一体推进教育科技人才改革发展，办好教师关心的实事好事，营造尊师重教的浓厚氛围。

来 源：文成发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 夏季、雷思涵

本文转自：温州新闻网 66wz.com