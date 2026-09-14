浙江加强扫黑除恶线索摸排
8月25日，记者从2026年度省委政法委第七次全会上获悉，浙江将进一步做好线索摸排，坚持“主动查”“精准挖”，深化扫黑除恶专项斗争，以战略主动赢得斗争先手。
自7月全省深化扫黑除恶专项斗争视频会议召开以来，我省各地各政法单位迅速行动，充分运用12337举报平台和各类举报渠道，系统摸排涉黑涉恶线索，出台相关机制，全省深化扫黑除恶专项斗争扎实推进。特别是全省公安机关重拳出击，8月初完成深化扫黑除恶专项斗争第一次集中统一收网行动，成功打掉一批涉黑恶犯罪团伙，有力震慑了犯罪分子的嚣张气焰。
接下来，浙江将拉高标杆要求，以最鲜明态度抓线索核查，实现线索移送、办案协作、数据共享等闭环运行，针对十类新型涉黑涉恶违法犯罪及其关联犯罪，持续推进机制和打法创新；聚焦重点领域，压实涉网黑恶线索摸排主体责任，推动各行业主管部门发挥涉黑涉恶“吹哨人”作用，将网络水军、舆情敲诈、造谣诽谤、人肉开盒、软暴力网暴、养号控评等线索进行数据碰撞，精准锁定涉网黑恶问题；提升核查质效，确保重点线索查深查透，进一步提高线索查实率和成案率。同时，加强重点法律问题研究，统一法律适用标准，确保政治效果、法律效果和社会效果相统一。
来 源：潮新闻
浙江加强扫黑除恶线索摸排
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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