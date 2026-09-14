文成发布 2026-09-14 09:14:39

9月12日下午，文成县委书记杨德听督查安全生产和森林防灭火工作。

9月12日下午，文成县委书记杨德听督查安全生产和森林防灭火工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任感，抓实抓细防风险、保安全、护稳定各项工作，坚决守牢安全生产底线，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

杨德听在浙江中珵科技有限公司检查消防设施配备、安全生产制度落实情况

杨德听首先来到县全域视联指挥中心，督查森林防灭火领域无人机巡检调度工作，详细了解无人机火情监测预警机制及应急联动响应等情况，并前往珊溪镇井源村实地察看烟点情况。他指出，当前正值森林防灭火的关键时期，要坚持“人防+技防”相结合，充分发挥无人机等科技手段在巡查管控中的重要作用，全面提升火情早发现、早预警、早处置能力。要严管野外火源，加大对违规农事用火等行为的巡查打击和曝光力度，层层压实属地管理责任、部门监管责任和网格员巡查责任，坚决筑牢森林防灭火安全屏障。

在浙江中珵科技有限公司和温州名泰五金科技创业园，杨德听实地走访察看企业生产车间和仓储区域，重点对创业园内“厂中厂”企业的消防设施配备、安全生产制度落实情况进行突击检查。他强调，企业要切实履行安全生产主体责任，持续加大安全投入，常态化开展员工安全培训和应急演练，坚决杜绝违规操作、违章作业。相关部门和属地乡镇要持续深化“厂中厂”安全整治工作，全面排查消防设施、疏散通道等重点领域隐患，进一步规范厂房租赁和企业生产经营行为。要强化闭环管理，推动安全隐患及时排查、立行整改、整治到位，从源头上防范化解重大安全风险，坚决遏制各类生产安全事故发生。

杨德听还前往巨屿镇磨迹抹茶门店等“九小场所”，实地检查消防设施配备、用火用电及安全通道畅通等情况。他强调，中秋、国庆双节将至，餐饮及商业门店人员密集、流动性强，消防安全隐患突出。要统筹抓好“九小场所”隐患排查整治等常态化工作，持续加密排查频次、强化宣传引导、压实各方责任，全力防范化解各类安全风险，织密织牢消防安全防护网，为群众营造安全、舒心的消费环境，切实守护节日期间平安稳定。

来 源：文成发布

原标题： 杨德听督查安全生产和森林防灭火工作

记者 夏季、夏晓强、李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com