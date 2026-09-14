平阳发布 2026-09-14 09:14:39

9月12日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要指示、重要文章精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

9月12日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要指示、重要文章精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

平阳县委书记孟晓斌主持。

会议传达学习了习近平总书记对基础教育工作作出的重要指示精神。会议强调，要把牢立德树人导向，坚持不懈用党的创新理论铸魂育人，广泛开展理想信念教育，教育引导学生坚定理想信念、锤炼意志本领。要推动教育公平优质，统筹抓好兜底保障，全力攻坚全国义务教育优质均衡发展县创建，打响“优学平阳”品牌。要守牢教育安全底线，高度重视学生心理健康，滚动推进校园及周边安全综合治理，保障中小学生健康成长。要锻造过硬教育队伍，大力弘扬教育家精神，选优配强带头人，全面加强师德师风建设，提升五育施教能力，全力打造一支高素质专业化育人队伍。要强化保障夯实基础，构建学校、家庭、社会协同育人机制，压实各方责任，凝聚起共同办好教育事业的强大合力。

会议传达学习了习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《坚持落实管党治党政治责任》。会议强调，要以更高站位扛牢责任，把落实管党治党政治责任作为最根本的政治担当，不断增强知责、担责、履责的思想自觉和行动自觉。要以更实举措压实链条，压紧压实各级责任，分层制定“三张清单”，构建一级抓一级、层层抓落实的责任闭环。要以更严要求净化生态，深化风腐同查同治，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，持续巩固风清气正、实干尽责的良好政治生态。

会议传达学习了习近平总书记对山东青岛市北海造船厂一货轮火灾事故作出的重要指示精神。会议强调，要全面排查涉海涉渔涉船安全隐患，迅速开展平阳县涉海涉渔涉船企业安全专项检查，摸清各类隐患底数，建立问题清单，限期整改到位。要统筹抓好重点领域安全生产，紧盯重点企业，聚焦重点场所，深入开展“护居安企”火灾隐患专项整治雷霆行动，举一反三做好各领域排查整治，坚决守牢平安底线。要压紧压实安全生产责任，严格按照“三管三必须”要求，确保党政领导责任、属地管理责任、行业主管责任和企业主体责任落实到位。要造浓安全生产工作氛围，持续开展安全生产知识“五进”活动，提升全民安全防范意识，引导人民群众广泛参与、支持风险隐患排查整治，构建群防群治良好格局。

来 源：平阳发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com