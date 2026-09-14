平阳发布 2026-09-14 09:14:39

9月12日，平阳县委党的建设工作领导小组会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于树立和践行正确政绩观学习教育的重要指示精神，传达学习中央、省委、市委党的建设工作领导小组会议精神，总结平阳县学习教育开展情况，研究部署巩固拓展学习教育成果。

9月12日，平阳县委党的建设工作领导小组会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于树立和践行正确政绩观学习教育的重要指示精神，传达学习中央、省委、市委党的建设工作领导小组会议精神，总结平阳县学习教育开展情况，研究部署巩固拓展学习教育成果。

平阳县委书记、平阳县委党的建设工作领导小组组长孟晓斌主持会议并讲话。

会议指出，自学习教育开展以来，平阳县上下紧扣“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”总要求，锚定“走前列、作示范”定位标准，高站位谋划、高标准推进、高质量落实，思想根基持续筑牢、查偏纠治有力有效、为民服务真实可感、实干导向全面树牢，一体推进“学查改”各项任务，取得了扎实成效、达到了预期目的。在充分肯定成绩的同时，平阳县上下要持续深入学习贯彻习近平总书记关于树立和践行正确政绩观学习教育的重要指示精神，按照中央、省委、市委党的建设工作领导小组会议的部署要求，不断巩固拓展学习教育成果，为加快提升发展，冲刺“双千亿”经济强县提供坚实保障。

会议强调，要持之以恒学思想、强党性，扎实开展“溯源悟思想、实干创实绩”系列活动，通过理论学习中心组学习会、“三会一课”等形式，引导广大党员干部真正将正确政绩观内化于心、外化于行。要持之以恒抓整改、纠偏差，持续做好查漏补缺，建立健全常态化检视整改机制，扎实抓好“回头看”，继续抓好巩固提高，坚决防止反弹回潮。要持之以恒建机制、促长效，坚持“当下改”与“长久立”双向发力，将有效做法固化为制度规范，总结提炼典型案例，以鲜活实践教育引导平阳县党员干部见贤思齐、比学赶超。要持之以恒树导向、抓落实，引导平阳县党员干部把正确政绩观落实到提升发展的实际行动上，紧盯短板弱项，全力攻坚冲刺，确保高质量完成全年工作任务。要持之以恒压责任、强监督，深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，把严的标准、严的措施贯穿于管党治党全过程和各方面，加强对政绩观行为的管理监督，进一步巩固和发展风清气正的良好政治生态。

来 源：平阳发布

原标题： 县委党的建设工作领导小组会议召开

记者 徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com