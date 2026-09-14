平阳县委书记孟晓斌调研医康养护助服务融合改革暨县域医共体建设卫生人才“县乡村一体化”改革工作

平阳发布 2026-09-14 09:14:40

9月11日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、鳌江、水头、腾蛟、怀溪等乡镇，调研医康养护助服务融合改革暨县域医共体建设卫生人才“县乡村一体化”改革工作。

9月11日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、鳌江、水头、腾蛟、怀溪等乡镇，调研医康养护助服务融合改革暨县域医共体建设卫生人才“县乡村一体化”改革工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于健康中国建设的重要论述，坚持以人民为中心的发展思想，深化体制机制创新，加快“医康养护助”服务深度融合，持续推动公共服务一体化改革走深走实，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

孟晓斌先后走访平瑞护理院·养老院、腾蛟镇恩慈康养中心和平阳养和医院，实地察看功能布局、设施配备和日常运行情况，详细了解“医疗+养老”深度融合等情况。他要求，要聚焦多层次、多样化的健康养老需求，持续深化医养康养融合发展，着力补齐照护服务短板，不断完善医、康、养、护、助一体化服务链条。

在水头镇卫生院和怀溪镇卫生院，孟晓斌详细了解基层医疗卫生机构运行、人才队伍配备、服务能力提升等情况。他指出，基层医疗卫生机构是守护群众健康的第一道防线，要突出“县乡一体”，持续深化县域医共体建设，推动“大病不出市、小病不出县、基层好就医”。要加快构建集养老照料、医疗护理、康复保健、生活服务于一体的综合性医养结合机构，持续打通医养结合堵点，满足老年人医养一体化需求。

孟晓斌还前往鳌江镇铂金湾家园小区，察看养老服务场所功能设置和运营情况，详细了解服务内容、覆盖范围及老年人实际需求。他指出，社区是老年人生活的基本单元，要积极探索“党支部+物业+养老”服务新模式，有效整合社区资源，让老年人在家门口就能享受到便捷、专业的服务。

调研中，孟晓斌强调，“医康养护助”服务连着千家万户、关乎民生福祉，是夯实基层医疗卫生根基、增进群众健康福祉的关键支撑。平阳县上下要切实提高政治站位，始终把群众健康需求作为工作出发点和落脚点，紧扣医疗、养老、康复、护理等重点领域，精准补齐基层医疗服务短板，持续优化城乡医养服务布局，扎实推进公共服务一体化；要深耕基层改革创新，积极探索“医康养护助”融合改革路径，推广“党支部+物业+养老”“邻呼我帮·暖心助老”等可复制、可推广的基层经验，培育一批本土化、特色化的医养结合服务品牌；要健全“医康养护助”融合工作机制，凝聚部门联动、上下协同、社会参与的工作合力，以更高标准、更实举措推进“医康养护助”服务提质增效，在高质量推动公共服务一体化改革中持续增进民生福祉。

平阳县领导华怀健、白福文、钱况参加调研。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌调研医康养护助服务融合改革暨县域医共体建设卫生人才“县乡村一体化”改革工作

记者 徐远虑、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com