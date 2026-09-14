央视新闻客户端 2026-08-12 09:34:00

为深入贯彻落实党中央关于开展深化扫黑除恶专项斗争的决策部署和全国扫黑除恶专项斗争视频会议要求，近日，公安部指挥全国公安机关同步开展深化扫黑除恶专项斗争第一轮集中收网行动，成功打掉各类犯罪团伙1000余个，抓获犯罪嫌疑人8200余名，破获各类刑事案件5400余起。

近年来，全国公安机关始终保持对黑恶犯罪严打高压态势，黑恶犯罪得到有效遏制，社会治安形势持续向好。但一些黑恶犯罪隐秘变形，不断变换手法、更新形态，通过网络或软暴力手段快速发展，特别是网络“套路贷”、软暴力催收、舆情敲诈、恶意索赔、劳务碰瓷、强迫消费、网络暴力等新型犯罪已成为黑恶犯罪的重要形式，严重破坏正常的经济社会秩序，严重影响人民群众安全感。

公安部对此高度重视，部署全国公安机关在持续打击传统黑恶犯罪的同时，聚焦新型黑恶犯罪开展集中打击行动。近日，公安部在全面梳理案件线索的基础上，部署各地公安机关统一开展第一轮集中收网行动，成功打掉一批涉黑恶犯罪团伙，有力震慑了犯罪分子的嚣张气焰。其中，

浙江公安机关成功打掉1个实施网络“套路贷”并进行软暴力催收的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人109名；

山东公安机关经缜密侦查，打掉1个通过故意制造交通事故，对机动车驾驶员进行碰瓷敲诈的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人27名；

河南公安机关打掉1个通过恶意投诉网络店铺实施敲诈勒索的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人41名；

广东公安机关主动摸排线索，打掉8个对建筑工地进行敲诈勒索的劳务碰瓷犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人65名。

公安部有关负责人表示，公安机关将充分发挥打击犯罪主力军作用，对黑恶犯罪主动出击、露头就打，不间断地组织开展集中打击行动，切实打出声威、打出实效，推动专项斗争走深走实。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 公安部深化扫黑除恶专项斗争第一轮集中收网 抓获犯罪嫌疑人8200余名

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