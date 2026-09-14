泰顺发布 2026-09-14 09:10:21

9月13日，泰顺县委常委会会议暨泰顺县委党的建设工作领导小组会议召开，传达学习习近平总书记关于树立和践行正确政绩观学习教育的重要指示精神，全面贯彻中央、省委、市委党的建设工作领导小组会议精神，总结泰顺县学习教育开展情况，研究部署巩固拓展学习教育成果。

9月13日，泰顺县委常委会会议暨泰顺县委党的建设工作领导小组会议召开，传达学习习近平总书记关于树立和践行正确政绩观学习教育的重要指示精神，全面贯彻中央、省委、市委党的建设工作领导小组会议精神，总结泰顺县学习教育开展情况，研究部署巩固拓展学习教育成果。

泰顺县委书记、泰顺县委党的建设工作领导小组组长张银贵主持会议并讲话。

会议指出，学习教育开展以来，泰顺县上下深学细悟习近平党建思想、习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述和“三个认认真真、扎扎实实”的重要指示精神，紧扣“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”总要求，一体推进学查改，政治忠诚深刻淬炼，整改提升扎实有力，为民初心更加坚定，实干劲头全面提升，形成了以正确政绩观引领推动高质量发展的生动局面。

会议强调，泰顺县上下要把树立和践行正确政绩观作为一项长期任务，常抓不懈、久久为功，坚持长期主义、长效赋能、长远打算，更好地把政绩体现在推动高质量发展的成效上，体现在缩小“三大差距”的成效上，体现在人民群众的幸福感、满意度上。要在固本培元上久久为功，始终把“铸魂”摆在首位，持续深化循迹溯源，坚持不懈强化党的创新理论武装，经常性开展政绩观教育，抓好干部教育培训，强化示范引领和反面警示，推动正确政绩观内化于心、外化于行。要在引领实干上久久为功，大力弘扬“马上就办、真抓实干”作风，深入实施“1611登峰行动”，紧扣“30项重点难题”强攻坚，围绕“富民”统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，更好统筹发展和安全，全力打造更多实干实绩、实践实效。要在整改提升上久久为功，坚持常态化查改问题，适时开展学习教育“回头看”，对已销号问题抓好巩固提升，对未销号问题扭住不放、一抓到底，强化举一反三、建章立制，推动从解决“一件事”向治理“一类事”提升。要在从严治党上久久为功，持续加强对政绩观行为的管理监督，紧盯项目建设、民生实事等重点领域严督严查，结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治、民生领域信访问题集中治理、整治形式主义为基层减负等工作，持之以恒推进全面从严治党，进一步巩固和发展风清气正的良好政治生态。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委常委会会议暨县委党的建设工作领导小组会议召开

记者 郑鑫昳

本文转自：温州新闻网 66wz.com