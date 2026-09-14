温州日报 2026-09-14 09:27:56

初秋温州，德润瓯越。9月11日，“小亭大爱”2026年温州市善亭文化研讨会在市区红日亭举行。

温州网讯 初秋温州，德润瓯越。9月11日，“小亭大爱”2026年温州市善亭文化研讨会在市区红日亭举行。本次研讨会由温州市委宣传部、温州市精神文明建设指导中心主办。来自公益领域、高校的专家教授，各县（市、区）文明中心分管领导，优秀善亭运营负责人等齐聚一堂，以“传承善亭文脉，共绘大爱温州”为主题，共话善亭文化赋能新时代公民道德建设的新路径。

方寸善亭是温州最接地气的慈善阵地，更是推进新时代公民道德建设的鲜活载体。多年来，温州深耕“小亭大爱”道德实践品牌，推动善亭建设从自发的“民间草根慈善”向规范化、系统化、常态化的城市道德建设实践迭代升级，成为温州精神文明建设、公民道德培育的标志性品牌。

在主题分享环节，四位深耕本土文化与慈善公益领域的专家，从多维视角解读善亭文化的道德内涵。温州大学人文学院副教授林亦修从人文视角系统梳理了善亭文化的历史脉络，解读小小亭台承载的瓯越尚德文脉；浙江省基层宣讲名师金文平立足温州民俗文化，解读了善亭扎根基层、以乡土文化涵养市民美德的浸润密码；瑞安市委党校原副校长郑超豪结合一线实战经验，生动展现了善亭从民间自发慈善向制度化德育阵地升级的全过程；温州大学马克思主义学院教授张小燕从思政教育高度赋予善亭全新内涵，指出善亭已成为弘扬主流价值、培育公民品德的新时代基层大阵地。四位专家从文脉立德、民俗润德、实践育德、时代弘德四个维度，为温州善亭赋能新时代公民道德建设搭建了完整的认知体系。

每一座善亭的坚守，都是一次基层道德的深耕；每一项创新实践，都是一场全民美德的培育。作为温州善亭扎根一线、深耕基层道德建设的生动缩影，各亭点立足本土实际，在案例交流环节带来了鲜活的德育实践样本。红日亭、三乐亭、旭日亭、东日亭、水心亭等11家善亭代表依次发言，分享依托善亭开展公民道德宣传、善行实践与美德培育的创新举措和运营经验。

从凌晨备餐的烟火气到送餐上门的精准帮扶，各亭点以常态化志愿服务将道德培育融入日常，真实呈现了从单一慈善服务向系统化道德育人阵地的迭代升级。研讨会前期，主办方系统梳理温州善亭发展历程，形成了《温州市善亭地图（初稿）》《小亭大爱：温州善亭文化的时代回响（初稿）》两份核心材料。在随后的互动研讨中，与会专家、运营代表围绕初稿，聚焦德育标准细化、品牌价值升华、实践路径优化、长效育人机制搭建等方面建言献策，为善亭品牌从“慈善服务”向“道德育人”深度升级凝聚共识。

记者了解到，温州将以此次研讨会为契机，全面落地研讨成果，完善善亭德育建设标准，健全基层道德实践长效机制，让每一座善亭都成为传播美德、涵养新风的文明阵地，持续推动全市公民道德建设走深走实、提质增效。

来 源：温州日报

原标题： 2026年温州市善亭文化研讨会举行

方寸善亭，何以承载一座城的大爱

记者 董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com