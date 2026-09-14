央视新闻 2026-08-10 09:33:00

黑恶犯罪严重影响国家安全和社会稳定，人民群众对此深恶痛绝。习近平总书记对扫黑除恶斗争作出重要指示，党中央、国务院对开展深化扫黑除恶专项斗争作出重要部署，全国扫黑除恶专项斗争视频会议提出明确要求，人民法院如何抓好落实？如何做实“从政治上看、从法治上办”，立足审判执行主责主业推动专项斗争取得实效？近日，最高人民法院召开全国法院深化扫黑除恶专项斗争动员部署会，部署开展全国法院深化扫黑除恶专项斗争工作。最高人民法院党组书记、院长张军出席并讲话。

“今年是‘十五五’开局之年，党中央部署开展深化扫黑除恶专项斗争，意义重大。”会议指出，党中央的部署既有为推进中国式现代化营造安全稳定环境的战略考量，也是推动建设更高水平平安中国法治中国、巩固风清气正的政治生态、不断增强人民群众获得感幸福感安全感的政治任务，同时是应对黑恶犯罪新趋势新特点的迫切要求。各级人民法院要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和总体国家安全观，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示和党中央重大部署上来，深刻认识“深化”的更高标准、更严要求，不折不扣抓好贯彻落实，充分发挥司法审判职能，依法有力推进深化扫黑除恶专项斗争。

会议强调，要针对当前涉黑涉恶行为新表现、新特点、新趋势、新规律，切实把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，把打击黑恶势力犯罪和反腐败、基层“拍蝇”结合起来，坚持长期斗争、依法打击、标本兼治、精准督导，不断提高扫黑除恶的法治化、规范化、专业化水平。要依法履职尽责，统筹好立足审判执行主责主业与促推形成工作合力、依法严厉打击与严格依法办案、全面发力与突出重点、深化专项斗争与推动常治长效，做到是黑恶一个不漏、不是黑恶一个不凑。要加强组织领导，把专项斗争作为重大政治任务、重要民心工程，作为“一把手”工程，细化落实、有序推进，确保专项斗争取得实效，为经济社会高质量发展创造更加安全稳定的政治社会环境。

来 源：央视新闻

原标题： 最高法部署开展全国法院深化扫黑除恶专项斗争工作

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