泰顺发布 2026-09-14 09:11:02

9月13日，泰顺县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要指示、重要文章精神，研究部署泰顺县贯彻落实意见。

9月13日，泰顺县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要指示、重要文章精神，研究部署泰顺县贯彻落实意见。

泰顺县委书记张银贵主持会议。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对山东青岛市北海造船厂一货轮火灾事故作出的重要指示精神，以“时时放心不下”的责任感抓好安全生产各项工作，坚决遏制重特大事故发生，全力保障人民群众生命财产安全。要深入排查整治各类风险隐患，紧盯工业生产、涉船安全、仓储物流、建筑施工、消防燃气等重点领域，全面排查摸清在用船舶动火作业点等情况，严查违规操作、无证作业、监管缺位、防护缺失等突出问题，加强隐患清单化管理、限期整改和闭环销号。要严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，加强部门信息共享和联合执法，畅通信息报送渠道，加强安全宣传教育，全方位筑牢安全生产底线防线。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《坚持落实管党治党政治责任》精神，始终把政治建设摆在首位，健全完善贯彻习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署闭环落实机制，筑牢绝对忠诚的政治根基。要扛牢主体责任，切实增强管党治党的责任感使命感，坚持党的建设和中心工作同谋划、同部署、同落实，做到党建与发展“两手硬”。要落实关键责任，坚持以上率下，层层传导管党治党压力。要强化监督责任，加强履行主体责任情况的监督，推动主体责任、监督责任贯通协同，从严加强党员干部监督管理，引导广大干部知敬畏、存戒惧、守底线。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记向全国广大教师和教育工作者致以节日祝贺和诚挚问候精神，全面贯彻党的教育方针，办好人民满意的教育。要聚力立德树人，旗帜鲜明加强思想政治教育，推动党的创新理论进课堂、进头脑，推动学生“德智体美劳”全面发展。要聚力均衡普惠，巩固拓展全国“两县”创建成果，加快推进小规模学校优化提升，让每一个孩子在家门口就能“上好学、读好书”。要聚力协同育人，健全家庭、学校、政府、社会“四方协同”齐抓共管的育人机制，持续深化平安校园、健康校园建设，全方位呵护学生成长成才。要聚力生态优化，大力弘扬教育家精神，引育并举培养高素质教师队伍，持续营造尊师重教的浓厚氛围。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 郑鑫昳

本文转自：温州新闻网 66wz.com